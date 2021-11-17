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MLB／天使高薪簽「雷神」後 恐不利洋基網羅韋蘭德

聯合新聞網 / 綜合報導
韋蘭德個人傾向回老東家和老虎再續前緣，或轉戰高手如雲的美聯東區，而辛德賈德獲得天使大約後讓他談約更有喊價空間。 路透
韋蘭德個人傾向回老東家和老虎再續前緣，或轉戰高手如雲的美聯東區，而辛德賈德獲得天使大約後讓他談約更有喊價空間。 路透

塞揚強投韋蘭德Justin Verlander）在近兩年沒有出賽紀錄後，今年將以高齡39歲回歸，不過仍是自由市場最搶手的先發投手之一。根據美媒《The Athletic》記者爆料，韋蘭德個人傾向回老東家和老虎再續前緣，或轉戰高手如雲的美聯東區。

韋蘭德在2020年與太空人簽下2年6600萬美元的延長合約，2020年球季投完開幕戰後就進入傷兵名單，隨後在該年底進行韌帶置換手術，2021年整季都在復健中度過，幾乎等於兩年沒有出賽紀錄。

不過韋蘭德在日前自辦測試會中，一共投25到30球，球速在94到97哩，吸引聯盟超過一半以上的球隊到場，其中洋基對於網羅韋蘭德的興趣極高。

先前就有消息指出，洋基今年季後補強目標，會放在韋蘭德或前大都會隊投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）身上，不過稍早已經確定被天使捷足先登。

天使破天荒捧出一年2100萬美元隊史投手最高薪給辛德賈德，對於洋基簽下韋蘭德相當不利，因為兩位投手的經歷十分相似，在過去兩年基本上都未有出賽紀錄，而如果辛德加德可以獲得如此巨大的合約，身為兩屆塞揚獎、三屆勝投王的韋蘭德身價想必要再高出許多，因此再看到辛德加德簽約後，韋蘭德可能會以此為參考開出更高的要價。

韋蘭德 洋基 天使 大都會 Justin Verlander

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