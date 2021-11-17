MLB／凱許連霸最佳教頭美聯首位 大聯盟史上第二人

大聯盟今天公布年度最佳總教練獎得主，光芒隊凱許（Kevin Cash）連續兩年獲獎成為美聯史上第一人，國聯則由帶領巨人隊拿下107勝的凱普勒（Gabe Kapler）奪得此獎。

凱許今年帶領光芒隊打出100勝，獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America，BBWAA）的19張第一名選票（共計30張）。

凱許連續兩年都帶著光芒隊拿下美聯東區龍頭，成為史上第二位衛冕最佳教頭的人，前一位是國聯勇士隊的考克斯（Bobby Cox），在2004、05年連續得獎。

凱許的工作並不容易，光芒隊今年動用人手突破隊史紀錄，原因在有33名球員曾被列入傷兵，而且去年主力投手摩頓（Charlie Morton）成為自由球員、史奈爾（Blake Snell）被交易、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）受傷。

帶領巨人隊拿下107勝的凱普勒獲選國聯最佳教頭是實至名歸。 美聯社

凱普勒今年率領巨人隊打出全聯盟最佳戰績，則獲得28張第一名選票，巨人隊史繼貝克（Dusty Baker）之後第一人。

凱普勒說：「我的目標是支持球員、幫助他們達成目標，創造出能夠幫助球員發展的環境，對其他工作人員也是，這是我專注的地方。」