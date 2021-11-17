MLB／端出隊史第二貴合約 藍鳥提前綁住貝瑞歐斯7年

藍鳥上季在交易大限前從雙城換來強投貝瑞歐斯（Jose Berrios），根據最新消息，他將和藍鳥簽下一張7年1.31億美元大約，年限不但並列隊史最長的延長合約，金額也是隊史第二高。

為了延攬貝瑞歐斯，在季中交易大限截止前，藍鳥給出了馬丁（Austin Martin）以及伍茲理查森（Simeon Woods-Richardson），兩位皆是農場百大新秀，而貝瑞歐斯來到藍鳥後先發12場拿下5勝4敗，防禦率3.58。

貝瑞歐斯今年堪稱投出生涯年，繳出12勝9敗、防禦率3.52、204K，防禦率和三振數皆為生涯新高，這可能是他要到明年季後才會成為自由球員，藍鳥仍急於和他提前續約的原因之一。

藍鳥開出這張7年約綁住貝瑞歐斯，追平2006年威爾斯（Vernon Wells）7年1.26億美元的隊史最長年限，除此之外，這也是隊史第二貴的合約，僅次於去年簽下「春天哥」史普林格（George Springer）的6年1.5億美元。

成功簽回貝瑞歐斯後，估計藍鳥將會設法留下陣中另外兩名重要投手，分別是本季繳出13勝7敗、防禦率2.84、248K的美聯塞揚大熱門瑞伊（Robbie Ray），以及14勝7敗、防禦率3.82的左投馬茲（Steven Matz），兩人剛好都在今年季後成為自由球員。