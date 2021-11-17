MLB／天使簽「雷神」辛德賈德賭一把 大谷翔平有幫手了

大谷翔平有幫手了。根據「ESPN」報導，天使隊簽下「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），合約為一年、2100萬美元（約台幣5.8億元），踏出補強先發輪值的第一步。

辛德賈德生涯前7年效力於大都會隊，入選過一次明星賽，火球加上三振能力是球迷看他比賽的最大享受，2019年繳出10勝8敗、防禦率4.28的成績，然而近2年因韌帶重建手術（Tommy John），僅出賽2局。

有鑒於辛德賈德的傷病史，天使隊簽下他有是一場賭博，辛德賈德2017年起因韌帶傷勢，缺席很長一段時間，不過健康的他具有宰制力，生涯投718局，防禦率3.32，投出777次三振，只被敲出64發全壘打。

天使隊不得不賭，今年雖有大谷翔平在投球端繳出防禦率3.18、9勝2敗的成績，然而團隊先發投手防禦率4.78，排名大聯盟第22名，大谷之外的先發投手的平均防禦率是5.10，而且沒人投超過100局，大谷的130.1局是天使隊最多。

除了2100萬美元，天使隊也將喪失2022年第二輪選秀權，因為大都會已先向辛德賈德提出一年1840萬美元的合格報價，因此大都會可獲得一個補償選秀權。