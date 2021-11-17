MLB／帶隊破隊史 光芒凱許、巨人凱普勒獲年度最佳教頭

MLB光芒、巨人今年例行賽分別獲得100勝、107勝，雙雙締造隊史最佳紀錄，兩隊的總教練凱許、凱普勒今天分別成為美國聯盟、國家聯盟年度最佳總教練獎得主。

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最佳總教練獎（Manager of the Year Award）得主，美聯得獎者是坦帕灣光芒的凱許（Kevin Cash），國聯則由舊金山巨人的凱普勒（Gabe Kapler）獲獎，光芒、巨人本季分別為美聯、國聯戰績最好的球隊。

在史奈爾（Blake Snell）、莫頓（Charlie Morton）兩位主力強投相繼轉隊，陣中的王牌格拉斯諾（TylerGlasnow）也在季中受傷整季報銷之際，凱許仍能帶領光芒的年輕球員，連兩年在美聯東區稱霸，充分展現他優異的執教能力。

凱許的「神奇」之處在於他的溝通技巧，本季他陸續用了61名不同的球員，換了158套不同的打序，但球隊氣氛融洽、化學效應奇佳，並藉此搶下100勝62敗，不僅讓他們成為本季美聯唯一達到百勝大關的球隊，這也是光芒隊史第一個拿下百勝的球季。

凱許也和麥登（Joe Maddon）齊名，成為光芒隊史兩度在隊上獲得年度最佳總教練獎肯定的人。

美聯年度最佳總教練獎的最終名單中，還有休士頓太空人的貝克（Dusty Baker）和西雅圖水手的塞維斯（Scott Servais）。貝克曾在擔任巨人總教練時期，於1993年、1997年、2000年3度獲獎；塞維斯則是讓水手展現奇蹟，拿下2003年以來最多的90勝，在例行賽最後1天都還保有前進季後賽的機會。

雖然舊金山巨人在國聯季後賽首輪不敵去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇，但無損凱普勒獲選為年度最佳總教練的機會，因為通常這個獎會頒給球隊戰績最好的總教練，或是能讓球隊打出超乎預期表現的總教練，而凱普勒兩點都做到了。

曾率巨人拿下3次世界大賽冠軍的總教練博齊（Bruce Bochy）離開後，凱普勒並非接下巨人總教練位置的熱門人選，但他卻以黑馬姿態接掌兵符，並率隊打出佳績。

其實這個球季開打前，巨人的前景並不被看好，專家預測巨人只能拿下75勝，打進季後賽的機率僅5.7%，但在凱普勒帶領下，巨人奪下107勝55敗，終止道奇連8年在國聯西區稱王的霸業，在2012年後首次於分區封王。

巨人除在國聯西區稱霸，勝場數還是本季全大聯盟最多的，這也讓他們創下隊史單季最多勝紀錄，勝率6成60也是球隊1913年以來最好的表現。

國聯年度最佳總教練獎的最終名單中，還有密爾瓦基釀酒人的康索（Craig Counsell），及聖路易紅雀的席爾特（Mike Shildt）。康索率釀酒人以95勝67敗在國聯中區登頂，卻再次與年度最佳總教練獎失之交臂；席爾特則是本季帶領紅雀一路打進外卡戰，可惜球隊在一戰定生死的比賽不敵衛冕者道奇，也讓他丟了工作。