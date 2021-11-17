鬼神滑球搭配168公里火球 巨人多法爾快速竄起

舊金山巨人雖然季後賽首輪血戰五場敗給強敵道奇，無緣走得更遠，但例行賽勇奪107勝依舊是了不起的成就（打破隊史紀錄），即便靈魂人物、當家捕手波西（Buster Posey）拋下震撼彈決定高掛球鞋，其餘許多主力仍在，球團並給予總教練凱普勒（Gabe Kapler）延長合約肯定，來年球季還有機會再創佳績。

巨人的堅牢牛棚是戰績優異的最大後盾，2021年球季延長賽共拿下10勝，在國聯僅次於費城人和大都會，「一分差戰績」是驚人的31勝17敗，全賴投手們的大心臟：巨人的牛棚投手防禦率2.99是全大聯盟第一（第二的道奇是3.16），114次中繼成功獨居第一、56次救援成功並列第一。

更難能可貴的是，巨人牛棚的工作量其實不小（623.2局，國聯第五多），還有辦法繳出高水準數據，下勾投手泰勒羅傑斯（Tyler Rogers）、左投艾瓦瑞茲（Jose Alvarez）、守護神麥基（Jake McGee）、三振能力不俗的利特爾（Zack Littell）等人居功厥偉，此外，新秀多法爾（Camilo Doval）的竄起，亦是驚喜收穫。

巨人下勾球投手羅傑斯本季勞苦功高，出賽多達80場，戰績7勝1敗、13次救援成功、30次中繼成功、防禦率僅2.22。 歐新社資料照片

24歲的多法爾本季出賽29場，拿下5勝1敗，有6個中繼點和3次救援成功，扛起麥基受傷後的關門重任，憑藉一手火球和銷魂滑球，27局飆37次三振，防禦率3.00，每局被上壘率僅1.04，分區系列戰第三戰守住一分差，儘管第五戰承擔敗投，都無損今年球季的亮眼貢獻。

多法爾來自多明尼加，18歲時就被巨人相中，值得一提的是當初簽約時是以游擊手身分，後來卻因突出的強壯臂力被球團建議改練投手，因緣際會促成現在的他。小聯盟時期的便以牛棚角色培養，第一個球季（2016）防禦率僅1.66，層級逐年穩定「升等」，2018年在1A扛終結者，摘下11救援（所屬聯盟第五）、防禦率3.06，K/9值達13.2（所屬聯盟第三），是巨人農場的矚目新星，2019年在高階1A維持高頻率出賽，入選加州聯盟明星賽，去年球季雖因疫情導致小聯盟賽季取消，仍在球季結束後被放進40人名單。

今年春訓，多法爾亮相5場，拿下1中繼1救援，5局的投球只失1分，投出7次三振，令教練團留下深刻印象，季初就獲得大聯盟初登板的機會（對馬林魚1局無失分，摘下中繼成功），可惜五月遇到亂流，被下放回3A磨練，七月時則在3A投出104.5英里（約168.2公里）極速火球，技驚四座。

多法爾在大小聯盟之間儲備能量與吸取經驗，九月份成為Statcast技術以來（2008年至今），巨人隊史繼威爾森（Brian Wilson）後，第二位投出超過102英里（約164.2公里）的投手，9月28日對響尾蛇之戰，進帳救援成功，是隊史自從1992年貝克（Rod Beck）以降最年輕拿救援成功的投手。

多法爾季末拉尾盤，九月起的15場登板一分未失，共14.1局只被敲7支安打，20K、3BB，榮獲「九、十月國聯最佳牛棚投手」獎項肯定。個人的生涯第二場季後賽登板，便名列史冊：自從1969年「救援成功」成為正式數據以來，第一位在季後賽投至少兩局且沒被上壘、奪救援成功的菜鳥，對上的打線是星光熠熠的道奇，顯得多法爾簡直初生之犢不畏虎。

多法爾本季的球速飆到102英里，對手的打擊率僅.192，在季後賽3.2局的投球也僅被打出2支安打。 歐新社資料照片

多法爾出手點刁鑽，搭配均速98.6英里（約158.7公里）的高轉速四縫線以及滑球，讓打者叫苦連天，尤其「鬼神滑球」的位移軌跡大，揮空率超過四成，不易挨長打。年輕生猛的他未曾受過大傷，只要妥善使用，未來幾年都會是巨人牛棚不可或缺的大將。