MLB／共被12位人選拒絕 大都會終於找到新任總管

大都會找尋新總經理的過程並不順利,在過去一個多月雖然傳出許多面試人選,但卻始終找不到人接手,不過今天傳出消息大都會將聘用前天使總經理艾普勒(Billy Eppler)。

天使在2020賽季後開除艾普勒,也結束他在天使五年的任期,在艾普勒當任總經理的這段時間,天使的戰績並不理想,一共為332勝376敗,勝率0.469不到一半,再加上天使擁有全聯盟最強的球員之一楚奧特(Mike Trout),卻連一次季後賽都未能闖進,因此球團認為總經理必須負起很大的責任。

大都會前一任總管波特(Jared Porter),在今年年初坦承曾向一名女記者傳送裸露下體的不雅照,因此遭大都會老闆柯恩(Steve Cohen)解雇,僅任職數個月就下台。隨後接手代理總經理工作的副總經理史考特(Zack Scott)則因為九月酒駕事件後留職停薪,最後在十一月被開除。

大都會在今年休賽期間一共和12名人選會談,其中包括找來「破咒總管」艾普斯坦(Theo Epstein)、「魔球總管」賓恩(Billy Beane)等知名高階經理人,但他們對此都表示不感興趣,而釀酒人則拒絕讓總裁斯特恩斯(David Stearns)進行面試,在經過多番波折後,目前預計將會和艾普勒達成協議。

My current tally of people the Mets have struck out on for their front office:



- Theo Epstein

- Billy Beane

- David Stearns

- Brandon Gomes

- Matt Arnold

- Peter Bendix

- Michael Girsch

- Scott Harris

- Sig Mejdal

- Raquel Ferreira

- Daniel Adler

- Jean Afterman