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MLB／A-Rod好心邀球員來豪宅集訓 卻害灰狼遭聯盟重罰

聯合新聞網 / 綜合報導
前洋基球星A-Rod招待球員到邁阿密訓練外加度假，結果反遭聯盟重罰25萬美元。 美聯社
前洋基球星A-Rod招待球員到邁阿密訓練外加度假，結果反遭聯盟重罰25萬美元。 美聯社

前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）本季入主NBA灰狼，原本是想在休賽期間以老闆身分招待球員到邁阿密訓練外加度假，結果反遭聯盟重罰25萬美元。

根據聯盟規定，球隊在休賽季期間不得於非主場地區進行團隊訓練，也就是說灰狼不能在明尼蘇達以外的地方進行球隊活動，然而A-Rod卻在九月初邀請球員、教練及工作人員前往自己在邁阿密的豪宅，當時灰狼另一名老闆億萬富翁洛爾（Marc Lore）也在場。

A-Rod和洛爾以15億美元的金額買下灰狼，預計將從2023年起正式成為球隊新老闆，因此這次在邁阿密聚會估計是老闆想和球員培養感情的一種方式，灰狼甚至還考慮以後要將這樣的行程列為年度例行活動之一，不料不但得打消該計畫的念頭，球團還為此遭殃慘遭重罰。

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