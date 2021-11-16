快訊

超詳細！春節返鄉「7+7」方案公布 違規可罰一百萬元

BNT、莫德納都開！ 混打朝開放兩種疫苗進行

MLB／弗里曼尚未與勇士續約 洋基想半路截胡？

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊招牌球星弗里曼季後成為自由球員，他先前已拒絕球團提供的合格報價，目前仍在協商。 美聯社
勇士隊招牌球星弗里曼季後成為自由球員，他先前已拒絕球團提供的合格報價，目前仍在協商。 美聯社

勇士球星弗里曼（Freddie Freeman）休賽期間也成為自由球員，雖然大家普遍認為他一定會重返亞特蘭大，但對急於想招兵買馬的洋基來說，弗里曼也是名單人選，根據消息指出，洋基已和弗里曼的經紀人會面。

弗里曼於2007年被勇士選上，三年之後正式在大聯盟亮相，而接下來的12年也都披著勇士戰袍度過，今年終於帶領球隊拿到睽違26年的冠軍。

弗里曼的個人獎項也是多得不勝枚舉，不但去年拿到國聯MVP，生涯進過5次明星賽並拿過1次金手套，今年則是繳出31轟、83打點、120得分、0.300/0.393/0.503打擊三圍的優異表現。

據消息表示，只要市場上有強的一壘手左打者，洋基都會極力去爭取面談機會，顯然弗里曼絕對符合這個標準，而簽回瑞佐（Anthony Rizzo）和交易來運動家重砲歐森（Matt Olson）也是選項，加上總管凱許曼(Brian Cashman)在總經理會議時就透露他在團隊薪資上有些彈性，洋基勢必不會在自由市場上缺席。

雖然大家都預期弗里曼會和勇士續約，但他先前已經拒絕勇士提出的合格報價，昨日消息指出弗里曼提出6年2億美元報價，和勇士願提供的5年的1億3500萬美元，無論年限與總金額都有落差，顯然雙方尚未達成共識，因此也不能完全排除洋基有半路截胡的可能性。

薪水

相關新聞

MLB／拒絕出道即巔峰 阿羅薩雷納奪新人王寫首見紀錄

獎盃櫃裡已有一座2020年美聯冠軍賽MVP，光芒隊古巴外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）沒讓自己的出道即...

MLB／季前就喊新人王宣言 紅人英迪亞獲獎緊張到爆

國聯新人王之爭無懸念，紅人隊24歲二壘手英迪亞（Jonathan India）僅漏掉1張第1名選票，以總分148分勝出，...

MLB／弗里曼尚未與勇士續約 洋基想半路截胡？

勇士球星弗里曼（Freddie Freeman）休賽期間也成為自由球員，雖然大家普遍認為他一定會重返亞特蘭大，但對急於想招兵買馬的洋基來說，弗里曼也是名單人選，根據消息指出，洋基已和弗里曼的經紀人會面

MLB／5年7700萬美元！ E-Rod離開紅襪下季改當老虎

根據美媒報導，前紅襪投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）下季將披上老虎戰袍，估計會簽下一張5年7千7百萬合約，其中包含不得交易條款以及激勵獎金。 羅德里奎茲從2015年

MLB／生日前一天心臟病發 2007年紅襪奪冠功臣享年45歲

2007年紅襪世界大賽冠軍成員魯戈（Julio Lugo）在46歲生日前一天，因心臟病發離開人世，最終享年45歲。 游擊手魯戈在大聯盟戰場上纏鬥了12個賽季，一共效力7支球隊，分別為魔鬼魚（光芒前身

MiLB／劉致榮、陳柏毓旅美首季收穫豐 想挑戰更強打者

新生代旅美投手劉致榮、陳柏毓結束菜鳥賽季先後返台，回顧這段學習之路，兩人收穫滿滿，期待新球季再出發；劉致榮表示，生涯首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。