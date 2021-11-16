MLB／弗里曼尚未與勇士續約 洋基想半路截胡？
勇士球星弗里曼（Freddie Freeman）休賽期間也成為自由球員，雖然大家普遍認為他一定會重返亞特蘭大，但對急於想招兵買馬的洋基來說，弗里曼也是名單人選，根據消息指出，洋基已和弗里曼的經紀人會面。
弗里曼於2007年被勇士選上，三年之後正式在大聯盟亮相，而接下來的12年也都披著勇士戰袍度過，今年終於帶領球隊拿到睽違26年的冠軍。
弗里曼的個人獎項也是多得不勝枚舉，不但去年拿到國聯MVP，生涯進過5次明星賽並拿過1次金手套，今年則是繳出31轟、83打點、120得分、0.300/0.393/0.503打擊三圍的優異表現。
據消息表示，只要市場上有強的一壘手左打者，洋基都會極力去爭取面談機會，顯然弗里曼絕對符合這個標準，而簽回瑞佐（Anthony Rizzo）和交易來運動家重砲歐森（Matt Olson）也是選項，加上總管凱許曼(Brian Cashman)在總經理會議時就透露他在團隊薪資上有些彈性，洋基勢必不會在自由市場上缺席。
雖然大家都預期弗里曼會和勇士續約，但他先前已經拒絕勇士提出的合格報價，昨日消息指出弗里曼提出6年2億美元報價，和勇士願提供的5年的1億3500萬美元，無論年限與總金額都有落差，顯然雙方尚未達成共識，因此也不能完全排除洋基有半路截胡的可能性。
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