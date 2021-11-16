MLB／生日前一天心臟病發 2007年紅襪奪冠功臣享年45歲

2007年紅襪世界大賽冠軍成員魯戈（Julio Lugo）在46歲生日前一天，因心臟病發離開人世，最終享年45歲。

游擊手魯戈在大聯盟戰場上纏鬥了12個賽季，一共效力7支球隊，分別為魔鬼魚（光芒前身）、道奇、紅襪、紅雀、金鶯以及勇士，直到2011年選擇退休，留下生涯80轟、打擊率2成69、1279支安打，打擊三圍.269/.333/.384的成績。

魯戈令人最印象深刻的表現無疑是在2007年，當時紅襪一路闖進世界大賽，最終以4：0輕鬆橫掃洛磯，身為奪冠的一大功臣，魯戈在冠軍賽的表現相當亮眼，13個打席敲出5支安打，包括1支二壘安打以及3次保送，打擊率3成85。而他在2006~2007年與連兩年19勝的王建民對決多次，國內球迷也相當熟悉。

稍早盧戈的家人發現他因心髒病發作過世，並將該消息告訴美國ESPN的記者，隨後紅襪和光芒等官方推特也發文哀悼魯戈，並給他的家人獻上最誠摯的慰問。

The Red Sox mourn the loss of former shortstop and 2007 World Series Champion Julio Lugo.



We send our thoughts and love to the Lugo family. pic.twitter.com/CBtKLitXMf — Red Sox (@RedSox) November 15, 2021