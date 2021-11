MLB／生日前一天心臟病發 2007年紅襪奪冠功臣享年45歲

2007年紅襪世界大賽冠軍成員魯戈(Julio Lugo)在46歲生日前一天,因心臟病發離開人世,最終享年45歲。

游擊手魯戈在大聯盟戰場上纏鬥了12個賽季,一共效力7支球隊,分別為魔鬼魚(光芒前身)、道奇、紅襪、紅雀、金鶯以及勇士,直到2011年選擇退休,留下生涯80轟、打擊率2成69、1279支安打,打擊三圍.269/.333/.384的成績。

魯戈令人最印象深刻的表現無疑是在2007年,當時紅襪一路闖進世界大賽,最終以4:0輕鬆橫掃洛磯,身為奪冠的一大功臣,魯戈在冠軍賽的表現相當亮眼,13個打席敲出5支安打,包括1支二壘安打以及3次保送,打擊率3成85。而他在2006~2007年與連兩年19勝的王建民對決多次,國內球迷也相當熟悉。

稍早盧戈的家人發現他因心髒病發作過世,並將該消息告訴美國ESPN的記者,隨後紅襪和光芒等官方推特也發文哀悼魯戈,並給他的家人獻上最誠摯的慰問。

The Red Sox mourn the loss of former shortstop and 2007 World Series Champion Julio Lugo. We send our thoughts and love to the Lugo family. pic.twitter.com/CBtKLitXMf

We are saddened to hear of the passing of former Devil Rays shortstop Julio Lugo. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/7EiQkxTe9T