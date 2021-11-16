MLB／5年7700萬美元！ E-Rod離開紅襪下季改當老虎

根據美媒報導，前紅襪投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）下季將披上老虎戰袍，估計會簽下一張5年7千7百萬合約，其中包含不得交易條款以及激勵獎金。

羅德里奎茲從2015年加入紅襪，2019年投出生涯年，單季拿下19勝6敗、防禦率3.81，投203.1局送出213K，成績非常漂亮，讓他最終在美聯賽揚獎的選票上，以第六名作收。

然而隔年也就是上個賽季，羅德里奎茲因在夏訓前檢測確診新冠肺炎，加上併發心肌炎，評估後決定退賽，直到今年才重新返回賽場，並繳出13勝8敗、4.74防禦率、投出157.2局祭出185K的成績。

由於紅襪本月稍早前曾對羅德里奎茲提出合格報價，在他和老虎達成協議後，紅襪將能從老虎手中獲得補償選秀權。