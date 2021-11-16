MLB／季前就喊新人王宣言 紅人英迪亞獲獎緊張到爆

國聯新人王之爭無懸念，紅人隊24歲二壘手英迪亞（Jonathan India）僅漏掉1張第1名選票，以總分148分勝出，季前直接在訪問中喊出奪新人王宣言，如今兌現，他笑說：「直到現在還在緊張。」

由全美棒球記者協會票選產生的年度4大獎項，今天開始陸續放榜，首日是新人王，國聯得主是英迪亞，獨漏的1張第1名選票給了馬林魚羅傑斯（Trevor Rogers），他以總分86分居次，接著是紅雀隊卡爾森（Dylan Carlson）的22分。

英迪亞本季繳出2成69打擊率、3成76上壘率、4成69長打率、21轟、69分打點，不僅多項數據在國聯菜鳥領跑，全季23次觸身球還是國聯第一。此外，本季有103場比賽扛起首棒的他，150場出賽、跑回98分、12盜都在隊內排名第1，稱職扮演開路先鋒。

宣布得主的過程別出心裁，生涯17年都在紅人度過的名人堂捕手班奇（Johnny Bench）負責開獎，他在引言之後，拿出紅人球帽戴在自己頭上，宣布英迪亞獲獎，讓這位菜鳥直呼太酷。

「像他這樣的傳奇，戴上紅人球帽、唸出我的名字，這是生涯裡最酷的事吧！」英迪亞表示，「我會永遠記得，強尼．班奇宣布我是年度新人王。」英迪亞是紅人隊史第8位新人王，前7人就包括班奇，他是1968年得主。

What a moment. Jonathan India wins NL Rookie of the Year. And Reds legend Johnny Bench is the person to tell him the news on @MLBNetwork. #Reds pic.twitter.com/vVZPNUKQTx — Brandon Saho (@BrandonSaho) November 15, 2021

英迪亞表示，球季開打前，就有想要衝擊新人王的念頭，「我之前在訪問中說過這件事，也都出現在報導中，現在我讓它成真了，這對我是巨大的成就。」他坦言，球季結束時就收到不少親友簡訊，看好他會獲獎，但沒到宣布得主都不踏實，「我直到現在都還是緊張到爆，這感覺真的太棒了。」

隊友法瑪（Kyle Farmer）也大讚這名菜鳥的表現，「我認為他來年有機會贏得打擊王或銀棒獎，他是全明星二壘手，我很期待他作為一名選手繼續成長。」