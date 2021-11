MLB／季前就喊新人王宣言 紅人英迪亞獲獎緊張到爆

國聯新人王之爭無懸念,紅人隊24歲二壘手英迪亞(Jonathan India)僅漏掉1張第1名選票,以總分148分勝出,季前直接在訪問中喊出奪新人王宣言,如今兌現,他笑說:「直到現在還在緊張。」

由全美棒球記者協會票選產生的年度4大獎項,今天開始陸續放榜,首日是新人王,國聯得主是英迪亞,獨漏的1張第1名選票給了馬林魚羅傑斯(Trevor Rogers),他以總分86分居次,接著是紅雀隊卡爾森(Dylan Carlson)的22分。

英迪亞本季繳出2成69打擊率、3成76上壘率、4成69長打率、21轟、69分打點,不僅多項數據在國聯菜鳥領跑,全季23次觸身球還是國聯第一。此外,本季有103場比賽扛起首棒的他,150場出賽、跑回98分、12盜都在隊內排名第1,稱職扮演開路先鋒。

宣布得主的過程別出心裁,生涯17年都在紅人度過的名人堂捕手班奇(Johnny Bench)負責開獎,他在引言之後,拿出紅人球帽戴在自己頭上,宣布英迪亞獲獎,讓這位菜鳥直呼太酷。

「像他這樣的傳奇,戴上紅人球帽、唸出我的名字,這是生涯裡最酷的事吧!」英迪亞表示,「我會永遠記得,強尼.班奇宣布我是年度新人王。」英迪亞是紅人隊史第8位新人王,前7人就包括班奇,他是1968年得主。

What a moment. Jonathan India wins NL Rookie of the Year. And Reds legend Johnny Bench is the person to tell him the news on @MLBNetwork. #Reds pic.twitter.com/vVZPNUKQTx