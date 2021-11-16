MLB／拒絕出道即巔峰 阿羅薩雷納奪新人王寫首見紀錄

獎盃櫃裡已有一座2020年美聯冠軍賽MVP，光芒隊古巴外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）沒讓自己的出道即巔峰，生涯第1個完整球季，他在今天收下美聯新人王，成為史上第1位生涯先奪季後賽MVP再擒新人王的球員

由全美棒球記者協會票選產生的年度4大獎項，今天開始陸續放榜，首日是新人王，美聯由阿羅薩雷納大獲全勝，他在全部30位投票記者中，取得22張第1名、4張第2名、2張第3名選票，總分124分，擊敗太空人隊賈西亞（Luis Garcia）63分、隊友法蘭柯（Wander Franco）30分。

進入今年球季以前，阿羅薩雷納已經打過2年季後賽，去年20戰狂敲10轟，還是美聯冠軍賽MVP得主，還不曾在大聯盟有過完整球季，先在季後賽大放異彩。

今年他仍具菜鳥資格，以打擊率2成74、20轟、20盜、69分打點的成績單，在美聯脫穎而出，成為光芒隊史第4位新人王，跟進2008年隆戈利亞（Evan Longoria）、2011年海利克森（Jeremy Hellickson）、2013年邁爾斯（Wil Myers)的行列。

阿羅薩雷納與家人在一起等待獎項揭曉，手裡還抱著9月剛出生的女兒Alaia，這一座獎項入袋，讓他成為史上第6位獲獎的古巴球員。

Arozarena family is PUMPED pic.twitter.com/X5SQw2UCAh — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 15, 2021

多數新人從默默無名打拚起，阿羅薩雷納卻先在10月打響名號，進入真正的新人球季仍有亮眼表現，光芒總裁寧德（Erik Neander）認為，過去的季後賽經驗，使他成為更成熟的球員，「他天份洋溢，有力量、有速度，也是觀賞性很高的球員，總是帶著拚勁、以正確的態度打球。」