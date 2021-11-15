MILB／昔日二刀流劉致榮打DH？換好球衣準備上場卻落空

效力紅襪隊小聯盟的旅美投手劉致榮，前年10月加盟至今，首次度過完整球季，自認收獲很多；大聯盟官網曾經預測，這位22歲好手2023年有可能上大聯盟，他說：「更早也不錯，希望肌力、技術、心理都能達到一個程度，夠成熟再上。」

劉致榮今年在紅襪新人聯盟出賽1場後升上1A，再投12場結束生涯首次完整球季，戰績5勝1敗、防禦率4.23，一共投55.1局飆出60次三振。

劉致榮表示，今年在教練的要求下，專心投滑球、變速球，雖然本來就會投，但還要提升品質，已經愈來愈熟悉感覺，希望能控制更好。

明年若能繼續升級球隊，對劉致榮當然是很大鼓舞，離大聯盟也更近一步，他說：「不管任何層級，都想接受挑戰，如果能夠升上去是好事。」

劉致榮在鶯歌工商青棒隊、文化大學時期，都是「二刀流」好手，曾在梅花旗全國大學棒球賽單場開轟、球速超過150公里，他笑說：「現在打擊還是會動一下，也放過以前的影片給隊友看，教練開玩笑叫我打DH，我都換好球衣了，結果沒有上場。」