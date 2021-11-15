MiLB／被洋基500萬級大物開轟 陳柏毓都投到地板了

旅美投手陳柏毓今年是旅美菜鳥球季，6場出賽後就從新人聯盟升級低階1A，他在9月面對洋基隊的比賽，被多明尼加籍的多明奎茲（Jasson Dominguez）敲一發兩分砲，談到這位身價510萬美元（約台幣1.4億元）的超級大物，他留下深刻印象，「那球沒有失投，已經靠近地板了，結果被撈成全壘打。」

陳柏毓以125萬美元簽約金赴美，今年在海盜隊新人聯盟展開旅美生涯，出賽6場取得2勝0敗、防禦率0.69後升上低階1A，出賽4場，投出1勝1敗、防禦率5.63。

陳柏毓在9月對上洋基的比賽，先發2.1局失3分，挨了2轟，其中之一是18歲超級新秀多明奎茲的兩分砲，陳柏毓的一顆超低大壞球被他撈成全壘打。

多明奎茲左右開弓，成長模板為當代最強打者之一楚奧特（Mike Trout），很早就是海外自由市場的搶手貨，年僅16歲時，就在2019年7月以510萬美元簽約金加盟洋基。

陳柏毓全季被敲2轟，都在同一戰，陳柏毓也清楚記得，他說：「其實那天狀況不算差，一開始連續5個三振，球迷都跟著喊三振數，被打全壘打後開始感覺配球被抓到。」

他說：「洋基大物那球我沒有失投，影片很清楚是低的，已經接近地板了，捕手也蹲下去了，只能說他打得更好，印象很深刻，我都覺得他應該要揮空，用撈的。」沒有失投卻挨轟，陳柏毓說：「沒辦法，教練上來也是跟我說打得好。」