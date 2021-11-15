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MLB／看好明年谷底反彈？道奇與防禦率破5投手簽約

聯合新聞網 / 綜合報導
希尼本季在天使和洋基的表現都不理想，不過近日他卻獲得道奇青睞。 美聯社
希尼本季在天使和洋基的表現都不理想，不過近日他卻獲得道奇青睞。 美聯社

去年成績一蹋糊塗的瑞伊（Robbie Ray）本季大蛻變為美聯賽揚獎大熱門，據《洛杉磯時報》報導，道奇已和天使、洋基的棄將希尼（Andrew Heaney）簽下一年合約，令外界不禁議論紛紛，道奇是在尋找瑞伊2.0嗎？

30歲的左投瑞伊去年賽季先發12場，戰績2勝5敗，防禦率6.62，今年他完全蛻變，出賽32場繳出13勝7敗，並送出全大聯盟最多的248K，防禦率僅2.84，是美聯塞揚獎的有力人選。

希尼同樣也是現年30歲的左投，他在今年賽季先後效力天使和洋基，30場出賽拿下8勝9敗，防禦率5.83，並送出150K和41次保送，在129.2局的投球中挨了生涯最多的29轟。

道奇隊跳進自由球員市場簽下以一年850萬美元（約新台幣元）希尼，總管佛里曼（Andrew Friedman）說：「我們覺得他其實有一些可運用的優勢。」他也表示，希尼之所以選擇道奇是因為他認可球隊能將他的潛能最大化。

「我不認識瑞伊，但我敢肯定，如果是上個賽季的他，一定不奢望贏得塞揚獎。但我認為他試圖實施一個更好的過程和比賽計劃，你會漸漸獲得信心，你投得越來越好，所有事情開始到位。」

希尼確定加盟道奇後，以視訊方式與球團面談，他說：「我很興奮，因為我認為有一些比較容易達成的目標。但也有些事情是有點困難的，我必須做好準備，在這個休賽季好好努力，不要只是做個一兩次，而是從一而終，每當我站上投手丘時都要做到。」

不過當被問及道奇隊認為他可以如何改進時，希尼不願透露具體細節，僅表示將進行投球動作和輪值等調整。

洛杉磯 佛里曼

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