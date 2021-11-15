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MiLB／新人聯盟只投1場就上1A 劉致榮明年目標再升級

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
劉致榮本季出賽13場，投出5勝1敗、防禦率4.23，明年目標再升級。記者藍宗標／攝影
劉致榮本季出賽13場，投出5勝1敗、防禦率4.23，明年目標再升級。記者藍宗標／攝影

UBL大專棒球聯賽將於26日開打，22歲旅美投手劉致榮今天應邀出席開賽記者會，勉勵大學球員好好享受每一場比賽；他表示，這是第1個完整球季，知道如何調整，接下來持續訓練，希望明年升上更高層級，挑戰更好的打者。

劉致榮本季在紅襪隊新人聯盟投了1場，立刻被升上1A，整季合計13場先發投出5勝1敗、防禦率4.23，投55.1局飆出60次三振。

他表示，整季投球感覺不錯，在新人聯盟出賽1場就被升級，也沒想到會這麼快，「剛上1A時想比較多，不知升級後會如何，教練要我做好就好，擔任全職投手收獲很多。」

劉致榮坦言，一開始連先發怎麼熱身都不知，因為以前在國內都以後援為主，轉任先發後熱身時間更多，投球局數也更長，現在最快球速應是96、97英里左右。

結束今年球季後返台休息，但劉致榮沒有閒著，在紅襪教練團和台灣體能教練進行溝通後，開出不少功課，增加體重是一個重點，他說：「現在86公斤，要增重90到92公斤，也要加強肌力，未來增加投球局數。」

劉致榮 紅襪 球速

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