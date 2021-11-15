MLB／「知道自己的能耐」 大谷盼明年有更高水準數字

效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平今年球季以亮眼的投打「二刀流」，繳出9勝及46支全壘打極佳成績。大谷展望明年新球季說，希望能留下更高水準的數字。

日本放送協會（NHK）、日刊體育、讀賣新聞報導，大谷10月30日從美國搭機返日，結束兩週隔離後，今天上午出席在日本記者俱樂部舉辦的記者會。由於現場設有進場人數上限，僅開放約100名記者進場。

大谷回顧今年球季時說：「有打不到的時候，也有打得到的時候，當然也有低潮期，但包括低潮在內，這是很好的一年。」

大谷回顧過去4年在美生涯時說，雖然因為受傷，在精神上承受很大壓力，但心裡就是想著一定要能投球，想著一定會變好，一路走過來，「雖然有不安，但沒有焦躁」。

過去這個球季是大谷在大聯盟的第4年，也是第一個以二刀流拿下9場勝投與敲出46支全壘打的投打俱佳球季，但對大谷而言，今年讓他印象最深刻的賽事，是本季首度二刀流出賽的比賽。

4月4日這場比賽是大谷本季在大聯盟首度解除指定打擊，並以二刀流投打身分出賽，且一上場的首打席就敲出全壘打。大谷說，在本球季要奮戰到底的情況下，這是從消除大家不安開始的一場比賽。

有關新庄剛志接任老東家日本火腿隊監督，大谷說，栗山英樹辭去監督多少讓人感到寂寞；而新庄是很有趣的人，可以讓不懂棒球的人們也感到期待。

大谷本季在打者方面繳出2成57打擊率、46支全壘打、100打點及26次盜壘佳績；在投手方面也有9勝2敗、防禦率3.18、投球局數130又1/3局及156次三振好成績。

談到明年新球季，大谷說，最重要的就是維持健康狀態，能在整個球季持續出賽，「我在今年知道自己能做到的事，對明年會有幫助」。