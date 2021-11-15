MLB／大谷返國大哉問 難忘與薛則對決、看Big Boss也很開心

天使隊二刀流巨星大谷翔平日前返國後，今首度召開記者會公開露面，面對媒體各種提問，他幾乎來者不拒，像是賽季中印象最深刻的球員，或是對火腿新任監督新庄剛志的看法，大谷翔平都一一解答。

大谷翔平今天一襲灰色西裝帥氣出席記者會，被記者問到大聯盟中印象最深刻的投手，大谷表示，是明星賽場上與他對決的薛則（Max Scherzer），他說：「我更年輕時就已經開始看他投球，一直很期待有一天能和他對決。」

大谷翔平今出席返國後第一場記者會。 美聯社

打者部分，大谷翔平則回應，全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和培瑞茲（Salvador Perez）都是非常棒的打者，但他也說：「大聯盟的每位打者都很出色，如果只能選出一位的話太困難了。」

大谷翔平一襲灰色西裝現身記者會。 美聯社

而據《日刊體育》報導，大谷翔平在記者會上談起自己在日職的前東家火腿，他提到恩師栗山英樹：「因為栗山辭職了，所以有點寂寞。」後來他也聊到近日掀起話題的「BIG BOSS」新庄剛志，他說：「覺得很有趣，應該就算不看棒球的人也會感到很新奇。但不論火腿是不是我的老東家，我都會看得很開心。」