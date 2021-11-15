快訊

直播／本土持續+0 境外9例、無死亡病例

蔣尚義等3位台籍董事被換 中芯的圖謀是「準備要打仗了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷返國大哉問 難忘與薛則對決、看Big Boss也很開心

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平一襲灰色西裝現身記者會。 美聯社
大谷翔平一襲灰色西裝現身記者會。 美聯社

天使隊二刀流巨星大谷翔平日前返國後，今首度召開記者會公開露面，面對媒體各種提問，他幾乎來者不拒，像是賽季中印象最深刻的球員，或是對火腿新任監督新庄剛志的看法，大谷翔平都一一解答

大谷翔平今天一襲灰色西裝帥氣出席記者會，被記者問到大聯盟中印象最深刻的投手，大谷表示，是明星賽場上與他對決的薛則（Max Scherzer），他說：「我更年輕時就已經開始看他投球，一直很期待有一天能和他對決。」

大谷翔平今出席返國後第一場記者會。 美聯社
大谷翔平今出席返國後第一場記者會。 美聯社

打者部分，大谷翔平則回應，全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和培瑞茲（Salvador Perez）都是非常棒的打者，但他也說：「大聯盟的每位打者都很出色，如果只能選出一位的話太困難了。」

大谷翔平一襲灰色西裝現身記者會。 美聯社
大谷翔平一襲灰色西裝現身記者會。 美聯社

而據《日刊體育》報導，大谷翔平在記者會上談起自己在日職的前東家火腿，他提到恩師栗山英樹：「因為栗山辭職了，所以有點寂寞。」後來他也聊到近日掀起話題的「BIG BOSS」新庄剛志，他說：「覺得很有趣，應該就算不看棒球的人也會感到很新奇。但不論火腿是不是我的老東家，我都會看得很開心。」

大谷翔平今出席返國後第一場記者會。 美聯社
大谷翔平今出席返國後第一場記者會。 美聯社

記者會 西裝 解答 體育

相關新聞

有大谷跟楚奧特還不夠 天使又得來一波大灑幣

世界大賽結束後，各種個人獎項開始陸續頒發，最受矚目的當然還是MVP這個最大獎。儘管年年都是準候選人的天使神主牌楚奧特（Mike Trout）本季因傷只打了36場，但MVP獎落天使的機率依然很高。因為打

MLB／賺的錢都存起來 大谷翔平結婚「等對的時機」

大谷翔平結束風光的2021年賽季，返回日本結束隔離生活後，今天首度露面出席記者會，穿著灰色西裝亮相，面對提問五花八門，從...

MLB／大谷返國大哉問 難忘與薛則對決、看Big Boss也很開心

天使隊二刀流巨星大谷翔平日前返國後，今首度召開記者會公開露面，面對媒體各種提問，他幾乎來者不拒，像是賽季中印象最深刻的球員，或是對火腿新任監督新庄剛志的看法，大谷翔平都一一解答。

MLB／「知道自己的能耐」 大谷盼明年有更高水準數字

效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平今年球季以亮眼的投打「二刀流」，繳出9勝及46支全壘打極佳成績。大谷展望...

MLB／傳弗里曼開價6年2億美元 勇士會接受嗎？

多數人都認為，勇士隊招牌球星弗里曼（Freddie Freeman）一定會和球團續約，《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）更直言：「你找不到一個認為弗里曼不會繼續留在亞特蘭大的人。」不過在雙方達成協議之前，沒有人敢把話說死。

MLB／為克蕭出走留後路？傳道奇有意網羅紅人雙王牌

道奇並未向克蕭（Clayton Kershaw）提供合格報價（QO），外界紛紛開始猜測克蕭是否會續留道奇。而近日《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，由於紅人想節省薪資支出，可能會將兩大王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與葛雷（Sonny Gray）交易出去，道奇也對兩人有濃厚的興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。