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MLB／傳弗里曼開價6年2億美元 勇士會接受嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊招牌球星弗里曼季後成為自由球員，他先前已拒絕球團提供的合格報價，目前仍在協商。 路透社
勇士隊招牌球星弗里曼季後成為自由球員，他先前已拒絕球團提供的合格報價，目前仍在協商。 路透社

多數人都認為，勇士隊招牌球星弗里曼（Freddie Freeman）一定會和球團續約，《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）更直言：「你找不到一個認為弗里曼不會繼續留在亞特蘭大的人。」不過在雙方達成協議之前，沒有人敢把話說死。

勇士隊總管（Alex Anthopoulos）安索波洛斯曾表示，球員們將在贏得世界大賽冠軍後加薪，他也特別提到球團與弗里曼是「兩情相悅」：「我們已經明確表示我們希望他留下，而他也想留下來。」

弗里曼先前已經拒絕勇士提出的合格報價，南丁格爾的報導中也揭露了雙方的報價，弗里曼和他的經紀人在季後開出的價碼約為6年2億美元（約新台幣55億5710萬元），而勇士隊則是提出一紙了5年的1億3500萬美元（約新台幣37億5104萬元）的合約，雙方價差高達6500萬美元，不過報導中並沒有說明這是近期、還是季前提出的報價。

弗里曼在《MLB Trade Rumors》評選的今年休賽季前50大自由球員中排名第三，該媒體也預測以弗里曼的價值，應該至少可以獲得一份6年、1億8000萬美元（約新台幣50億139萬）的合約。

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