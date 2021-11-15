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MLB／賺的錢都存起來 大谷翔平結婚「等對的時機」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平返回日本結束隔離生活後，今天首度露面出席記者會。 美聯社
大谷翔平返回日本結束隔離生活後，今天首度露面出席記者會。 美聯社

大谷翔平結束風光的2021年賽季，返回日本結束隔離生活後，今天首度露面出席記者會，穿著灰色西裝亮相，面對提問五花八門，從球場上表現、松坂大輔退役、火腿隊新監督新庄剛志，聊到州稅、結婚等話題。

大谷今年在投手丘上繳出9勝2敗、防禦率3.18，送出156次三振，打擊區上炸裂46轟、100分打點、26盜，就連「老爹」歐提茲（David Ortiz）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都曾在節目中開玩笑，要單身才辦得到，日本球迷當然更關心他的感情世界。

大谷幾乎年年在返日記者會上被問到相關話題，今天也不例外，再度面臨何時要結婚、組建家庭的提問，他回應：「沒有特別想過，等到時機到了，我想就會發生。」至於時機會在何時？他害羞說：「還久啦！」

今年球季大爆發，也為大谷「帶財」，他被問到開銷、稅金，大谷表示，洛杉磯有很高的州稅，算一算幾乎都超過一半都要上繳，「但我不是愛買東西的人，所以我想我會把錢存起來吧！」

今年在大聯盟兌現二刀流球季，回應外界的不看好，大谷也坦言那些質疑讓他更努力。點名今年印象最深的一戰，他說4月4日首度在正式賽季啟用二刀流，第1打席就開轟，「那場比賽之後，掃除了所有不安。」

松坂大輔 新庄剛志 Alex Rodriguez

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