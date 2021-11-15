有大谷跟楚奧特還不夠 天使又得來一波大灑幣

世界大賽結束後，各種個人獎項開始陸續頒發，最受矚目的當然還是MVP這個最大獎。儘管年年都是準候選人的天使神主牌楚奧特（Mike Trout）本季因傷只打了36場，但MVP獎落天使的機率依然很高。因為打出史詩級一季的大谷不但入選最終名單，獲獎的呼聲也是最高。

不過個人榮耀固然可喜，對於視冠軍為終極目標的球隊來說畢竟只是錦上添花。更何況過去九年楚奧特早已拿獎拿到手軟（三次獲獎，四次票選第二，其他兩年也有第四跟第五），充分證明大聯盟記者早已改變觀念，不再視母隊戰績為MVP評選的重要標準。但反過來說，天使多年來擁有像楚奧特這種打擊表現有如現代貝比魯斯（Babe Ruth）的神獸級球員，竟然只打了一次季後賽。今年楚奧特受傷，換做大谷打出超越魯斯的二刀流神人表現，天使戰績照樣不提也罷，不得不說是一大失敗。

大谷翔平本季打擊大爆發，投球表現也相當不錯，一人幾乎可當兩個球星用，很可惜神獸楚奧特偏偏提早報銷。 2021 Topps Bunt球員卡

也因此美聯西區其他四隊可以毫無心理負擔想重建就重建，天使就沒有這份奢侈。年復一年沒打進季後賽就等於平白浪費這兩位神人的大好青春歲月。今年冬天天使如果不好好來個補強，不僅對不起續約選擇「生涯天使」的楚奧特，也會讓表態「好想贏球」的大谷在取得自由球員資格後萌生去意。況且天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）是出了名的花錢毫不手軟，怎麼看GM米納希安（Perry Minasian）都沒有理由不在自由球員市場大肆採買一番。

但補強這回事說時容易做時難。目前天使的陣容不論打擊、先發投手、牛棚甚至守備全都是聯盟中的後段班。包括米納希安在內，恐怕還真沒人知道要怎麼下手整頓，才能在短短幾個月將這隻滿是漏洞的球隊整成一隻常勝軍。

先說打擊。今年天使不論總得分（4.46分）、進階數據OPS+跟wRC+（都是94）全都名列全大聯盟第17名。尤其是長打火力，儘管有大谷撐腰，天使的團隊全壘打數（190隻，並列第19）跟長打率（.407，第18）依然不及格。當然如果楚奧特跟今年只出賽58場的明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）能夠滿血回歸，明年天使打擊表現就算不靠外援也會有大幅提昇。但別忘了：首次「進場大修」的楚奧特明年八月就滿31歲，瑞登也已近32歲，兩人都進入表現開始走下坡的年紀。尤其未來5年薪資高達1.9億美金的瑞登大有可能成為天使繼威爾斯（Vernon Wells，7年1.26億美金）、漢米爾頓（Josh Hamilton，5年1.25億）、普荷斯（Albert Pujols，10年2.54億）、厄普頓（Justin Upton，5年1.06億）之後最新一筆失敗投資。

天使在2019年底以7年2.45億美元簽下三壘手瑞登，但他這兩季在天使的表現卻是快速下滑，除了對美聯明顯不適應外，年紀大又有傷，恐怕讓人對他沒辦法有太多的期待。 2021 Topps Bunt 球員卡

如果楚奧特跟瑞登恢復狀況不如預期，除了大谷之外，天使打者稍微能看的就只有今年入選明星賽的一壘手沃許（Jared Walsh），但跟其他重砲型一壘手相比表現也只能算是中規中矩。而且就算加上沃許，天使打線也絕不足以跟一線強隊甚至是同區的水手相抗衡。如果米納希安不從預定要補大咖先發投手（詳後）的預算中擠出一點來補強打擊，天使想靠現有打線挺進季後賽絕對是妄想。

雖說打擊就已夠天使傷腦筋，他們敬陪末座的守備也得特別抓出來提。今年天使的守備進階數據UZR（-26.2）是聯盟倒數第二，OAA（-25）則是倒數第五。雖說守備比打擊難量化，但從這兩項頗具公信力的數據也可看出天使的守備確實差勁。跟打擊一樣，如果楚奧特與瑞登能健康歸來，中外野跟三壘這兩個重點位置守備將可獲得改善。不過有鑑於楚奧特的小腿傷勢以及他近幾年守備退化的狀況，天使有可能讓他改守左右外野。至於其他像是中外野手馬許（Brandon Marsh）、二壘手佛列契（David Fletcher）等野手則都屬於能守不能打的二線球員。總的來說，天使的野手不論攻守，距離真正的強隊都還有很長一段距離。

野手陣容不容樂觀，先發投手更是天使的罩門。即便有大谷健康出賽一整季，今年天使先發投手防禦率仍高達4.78，排全大聯盟倒數第九——不過跟前兩年（防禦率5.52及5.64，都是倒數第二）相比還算有所改善。任何明眼人都能看得出補強先發投手絕對是天使今年冬天的第一要務，米納希安也老早就明白表示這一點。剛好市場上也有不少好貨可挑，據說包括今年表現不錯的史卓曼（Marcus Stroman）跟伍德（Alex Wood）以及傷癒復出的韋蘭德（Justin Verlander）、辛德賈德（Noah Syndergaard）天使都有興趣。

天使的先發投手陣容實在太差，至少需要補強2個強投，史卓曼(左)和韋蘭德(右)都是他們瞄準的對象。 2021 Topps Bunt 球員卡

不過就跟任何投資一樣，這些投手也都各有各的風險。偏偏天使這幾年補先發投手的眼光實在令人搖頭。除了去年換來的柯布（Alex Cobb）表現不錯外，其他像交易邦迪（Dylan Bundy）、簽下哈維（Matt Harvey）、德黑蘭（Julio Teheran）與昆塔納（Jose Quintana）無一不是災難——當然這跟天使一向不願比照簽打者的作法下重本在先發投手身上、只會撿些「福袋」的積習有關。偏偏天使自家養成的投手又不爭氣，在累積了希尼（Andrew Heaney）等許多不算成功的先例後，今年表現不錯但經驗尚淺的山多瓦（Patrick Sandoval）及蘇亞雷斯（Jose Suarez）這兩位年輕投手是否真能成大器？米納希安顯然不能也不敢把雞蛋全放在他們兩人身上。

天使今年牛棚的表現還算可以，進階防禦率FIP 4.19排全聯盟第14，戰爭指數（WAR）4.7更位居第8——不過其中將近一半全來自去年冬天從紅人撿來的終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）。偏偏伊格列西亞斯打完這一季就取得自由身。儘管天使已對他提出「合格報價」（qualified offer），由於今年市場上沒什麼大咖終結者，區區一年的合格報價鐵定不夠塞伊格列西亞斯的牙縫，天使想留人就得開出更長的合約。除此之外貢獻度第二高（WAR 0.9）的老將希謝克（Steve Cishek）也成為自由球員。一下少了這兩頭今年合力救援138.1局的猛牛，如果米納希安不下功夫補漏，天使牛棚明年也將淪為對手的活靶。

綜合以上投打各方面，天使的前景實在堪憂。雖說同區冠軍太空人的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）可能出走，「打不贏就重建」的運動家明年已視同放棄，但太空人深厚戰力畢竟不容小覷，再加上還有今年只差臨門一腳的水手正準備掏荷包放手一搏。雖說靠大谷賺得盆滿缽滿的天使肯定也會積極參與「錢鬥」，但以他們近年的「眼光」跟原有陣容，想一躍成為足以跟太空人等強隊相抗衡的勁旅，顯然比較像是好高騖遠的夢想。但如今老闆、米納希安跟球迷不得不開始著急，因為2023年球季結束後就將成為自由球員的大谷很可能只會再給他們兩年的時間。