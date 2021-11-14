快訊

前立委打第2劑AZ驟瘦7公斤 嘆「1個月來生不如死」

影／基隆民宅頂樓加蓋火警全面燃燒 火勢延燒觸目驚心

MLB／為克蕭出走留後路？傳道奇有意網羅紅人雙王牌

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇三屆塞揚獎王牌克蕭是否續留道奇引人關注。（路透資料照片）
道奇三屆塞揚獎王牌克蕭是否續留道奇引人關注。（路透資料照片）

道奇並未向克蕭（Clayton Kershaw）提供合格報價（QO），外界紛紛開始猜測克蕭是否會續留道奇。而近日《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，由於紅人想節省薪資支出，可能會將兩大王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與葛雷（Sonny Gray）交易出去，道奇也對兩人有濃厚的興趣。

紅人隊與運動家隊透露，為了節省薪資支出，他們陣中每一個人都可以被交易。而紅人目前正待價而沽的有兩大王牌葛雷與卡斯提歐，以及內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）。

道奇在今年沒提供克蕭合格報價，球隊的說法是希望讓克蕭本人能夠好好做決定，但也透露他們已經在跟紅人進行討論卡斯提歐和葛雷的交易案。報導也提到，最終若克蕭決定回歸，道奇一定會替他留個位置。

卡斯提歐生涯目前為止5年都待在紅人，成績40勝49敗，防禦率3.72；葛雷生涯戰績82勝72敗，防禦率3.61。

道奇在季後賽期間先發輪值就一再受到考驗，今年克蕭、薛則（Max Scherzer）又成為自由球員，梅伊（Dustin May）在TJ手術後還得進行復健，遭醜聞纏身的包爾（Trevor Bauer）也歸期未定，休賽季補強先發投手戰力已勢在必行。

葛雷。 法新社
葛雷。 法新社

卡斯蒂約。 路透
卡斯蒂約。 路透

薪資 復健 梅伊 醜聞 手術

相關新聞

MLB／緊抓三屆塞揚薛則不放 道奇砸29億留人

3屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）季後成為自由球員，經驗豐富的他在市場上可望獲得一紙不錯的合約，不過據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，道奇已開出3年1.05億美元（約新台幣29億1861萬元）合約留人。

MLB／運動家隊馬提成自由球員超熱門 美媒：5支球隊有興趣

33歲的運動家隊外野手馬提（Starling Marte）今年季後成為自由球員，他過去幾年待過4支隊伍，火力輸出一直都相當穩定，被視為自由市場上最好的外野手之一。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）就透露，目前已有多支球隊想爭取這名經驗豐富的老將。

MLB／大谷翔平超高WAR值傲視群雄 換算年薪高達17億

大聯盟日前提議以WAR值（Wins Above Replacement，勝場貢獻值）作為球員的薪資依據，引發各方熱議。據美國運動網站《Bleacher Report》分析，若真的以WAR值做為薪資基準，最大受益者肯定非大谷翔平莫屬，換算下來，他今年的年薪可能將高達6180萬美元（約新台幣17億1781萬元）。

MLB／不簽游擊大物也OK 紐媒幫洋基找解方

今年堪稱「游擊手FA大年」，搶人大戰一觸即發，尤其對季後賽首輪就出局的洋基而言，游擊防線更是補強重點。不過《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）提出另一種看法，認為就算洋基不簽下5大游擊手，仍可完整內外野守備陣容。

MLB／為克蕭出走留後路？傳道奇有意網羅紅人雙王牌

道奇並未向克蕭（Clayton Kershaw）提供合格報價（QO），外界紛紛開始猜測克蕭是否會續留道奇。而近日《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，由於紅人想節省薪資支出，可能會將兩大王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與葛雷（Sonny Gray）交易出去，道奇也對兩人有濃厚的興趣。

MLB／率巨人打出驚奇球季 主帥凱普勒獲延長合約肯定

本季勇奪107勝的舊金山巨人，不僅勝場數是聯盟第一，也創下隊史最佳。而幕後關鍵功臣非教頭凱普勒（Gabe Kapler）莫屬，巨人也在今日宣布與他續約直到2024球季結束。 凱普勒今年率領巨人打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。