MLB／緊抓三屆塞揚薛則不放 道奇砸29億留人
3屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）季後成為自由球員，經驗豐富的他在市場上可望獲得一紙不錯的合約，不過據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，道奇已開出3年1.05億美元（約新台幣29億1861萬元）合約留人。
已37歲的薛則寶刀未老，季中改披道奇戰袍後出賽11場，繳出7勝0敗，防禦率1.98、WHIP值0.82的神鬼成績，而且今年再度進入國聯塞揚獎的決選名單，挑戰生涯第四座塞揚獎，道奇開出高價留人十分合理。
羅森索在報導中寫道：「37歲的薛則很可能會以3年合約、平均年薪3500萬美元續留道奇。」暗示薛則已和道奇談好約的意味相當濃厚。
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