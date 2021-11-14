MLB／運動家隊馬提成自由球員超熱門 美媒：5支球隊有興趣

聯合新聞網 / 綜合報導
馬提今年季中加盟運動家，不過他在季後成為自由球員，接下來可能會有多支球隊將爭取他加入。 美聯社，資料照
馬提今年季中加盟運動家，不過他在季後成為自由球員，接下來可能會有多支球隊將爭取他加入。 美聯社，資料照

33歲的運動家隊外野手馬提（Starling Marte）今年季後成為自由球員，他過去幾年待過4支隊伍，火力輸出一直都相當穩定，被視為自由市場上最好的外野手之一。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）就透露，目前已有多支球隊想爭取這名經驗豐富的老將。

馬提在2012年至2019年都待在海盜，2020年初他加盟響尾蛇，不過同年季中就被交易至馬林魚。今年（2021）7月，他拒絕了馬林魚開出的3000萬美元（約新台幣8億3388萬元）延長合約報價，因此來到運動家，如今又成為自由球員。

不過，已33歲的馬提並不是因成績不佳才輾轉流連各隊，他今年出賽120場，繳出.310打擊率、12轟、55分打點，標準化攻擊指數（OPS+）更是生涯新高的132。據報導，除了今年世界大賽失利的太空人外，費城人、洋基、大都會和馬提的前東家馬林魚也都對他很有興趣。

美媒也預測，季末選擇不執行明星外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）與赫雷拉（Odubel Herrera）選擇權的費城人更可能對馬提展開積極追求，希望能與哈波（Bryce Harper）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）組成強打陣容，衝擊世界大賽。

此外，今年自由市場還有許多外野大物，包括剛奪下銀棒獎的紅人隊強打卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos），以及季後賽表現不俗的泰勒（Chris Taylor）、史瓦伯（Kyle Schwarber）等人。

太空人 MLB 馬林魚

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