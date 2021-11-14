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MLB／大谷翔平超高WAR值傲視群雄 換算年薪高達17億

聯合新聞網 / 綜合報導
若以WAR值作為大聯盟球員薪資基準，大谷翔平今年的年薪將高達17億台幣。 美聯社
若以WAR值作為大聯盟球員薪資基準，大谷翔平今年的年薪將高達17億台幣。 美聯社

大聯盟日前提議以WAR值（Wins Above Replacement，勝場貢獻值）作為球員的薪資依據，引發各方熱議。據美國運動網站《Bleacher Report》分析，若真的以WAR值做為薪資基準，最大受益者肯定非大谷翔平莫屬，換算下來，他今年的年薪可能將高達6180萬美元（約新台幣17億1781萬元）。

大谷翔平季前與天使談成2年850萬美元（約新台幣2億3626萬元）合約，今年年薪300萬美元，明年則為550萬美元。

大谷翔平本季在投打兩端都有驚人表現，「投手大谷」本季9勝2敗、防禦率3.18、送出156K；「打者翔平」則敲出逼近全壘打王的46轟、100分打點、26次盜壘成功，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965。若單看投球或打擊成績，大谷翔平的數據已位居大聯盟前段班，很難想像這兩項優異的數據是由同一人創造，也難怪他的WAR值高達8.1，高居全聯盟第一。

若以WAR值來計算薪資的話，美國數據網站《Fangraphs》提出把WAR值1換算成800萬美元，因此要將大谷翔平的WAR值乘以800萬美元，再減去2021的年薪，算出來的年薪高達6180萬美元，不僅傲視大聯盟群雄，也成為唯一一位換算身價超過6000萬美元的球員。

目前大谷翔平已經獲得球員選擇獎中的最佳球員、美聯傑出球員獎項，還有銀棒獎、主席歷史成就獎，19日即將公布的美聯MVP，大谷翔平也同樣勢在必得。

薪資 美國 MLB 大谷翔平

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