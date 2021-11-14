MLB／不簽游擊大物也OK 紐媒幫洋基找解方

今年堪稱「游擊手FA大年」，搶人大戰一觸即發，尤其對季後賽首輪就出局的洋基而言，游擊防線更是補強重點。不過《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）提出另一種看法，認為就算洋基不簽下5大游擊手，仍可完整內外野守備陣容。

薛曼分析，洋基的選擇並非僅有貝茲（Javier Baez）、柯瑞亞（Carlos Correa）、塞米恩（Marcus Semien）史托瑞（Trevor Story）和席格（Corey Seager），洋基球團還能與防守型的游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）簽下1年約，並等待農場頭號大物沃爾普（Anthony Volpe）和3號大物培拉薩（Oswald Peraza）後年頂上當家游擊手之位。

除了游擊防線外，薛曼也建議洋基可簽下運動家隊明星一壘手歐森（Matt Olson）或大咖外野手馬提（Starling Marte），並可趁著蓋洛（Joey Gallo）和桑契斯（Gary Sanchez）還有交易價值時將他們交易出去，捕手部分可考慮皮納（Manny Pina）。

洋基有望簽下運動家隊主砲歐森。 美聯社

如此一來，洋基隊的守備陣容將變成一壘歐森、二壘托瑞斯（Gleyber Torres）、游擊西蒙斯、三壘手勒梅休（DJ LeMahieu），烏謝拉（Gio Urshela）則擔任工具人；外野方面傷癒歸隊後的希克斯守（Aaron Hicks）左外野，馬提中外野，賈吉（Aaron Judge）右外野，史坦頓（Giancarlo Stanton）則可視情況擔任指定打擊或左、右外野手。