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MLB／不簽游擊大物也OK 紐媒幫洋基找解方

聯合新聞網 / 綜合報導
西蒙斯（Andrelton Simmons）是守備型的游擊手。 美聯社
西蒙斯（Andrelton Simmons）是守備型的游擊手。 美聯社

今年堪稱「游擊手FA大年」，搶人大戰一觸即發，尤其對季後賽首輪就出局的洋基而言，游擊防線更是補強重點。不過《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）提出另一種看法，認為就算洋基不簽下5大游擊手，仍可完整內外野守備陣容。

薛曼分析，洋基的選擇並非僅有貝茲（Javier Baez）、柯瑞亞（Carlos Correa）、塞米恩（Marcus Semien）史托瑞（Trevor Story）和席格（Corey Seager），洋基球團還能與防守型的游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）簽下1年約，並等待農場頭號大物沃爾普（Anthony Volpe）和3號大物培拉薩（Oswald Peraza）後年頂上當家游擊手之位。

除了游擊防線外，薛曼也建議洋基可簽下運動家隊明星一壘手歐森（Matt Olson）或大咖外野手馬提（Starling Marte），並可趁著蓋洛（Joey Gallo）和桑契斯（Gary Sanchez）還有交易價值時將他們交易出去，捕手部分可考慮皮納（Manny Pina）。

洋基有望簽下運動家隊主砲歐森。 美聯社
洋基有望簽下運動家隊主砲歐森。 美聯社

如此一來，洋基隊的守備陣容將變成一壘歐森、二壘托瑞斯（Gleyber Torres）、游擊西蒙斯、三壘手勒梅休（DJ LeMahieu），烏謝拉（Gio Urshela）則擔任工具人；外野方面傷癒歸隊後的希克斯守（Aaron Hicks）左外野，馬提中外野，賈吉（Aaron Judge）右外野，史坦頓（Giancarlo Stanton）則可視情況擔任指定打擊或左、右外野手。

薛曼 紐約 MLB 洋基

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