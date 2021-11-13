MLB／率巨人打出驚奇球季 主帥凱普勒獲延長合約肯定
本季勇奪107勝的舊金山巨人，不僅勝場數是聯盟第一，也創下隊史最佳。而幕後關鍵功臣非教頭凱普勒（Gabe Kapler）莫屬，巨人也在今日宣布與他續約直到2024球季結束。
凱普勒今年率領巨人打出107勝的隊史最佳戰績締造驚奇球季，也讓他入圍年度最佳教頭獎。巨人棒球運營總裁薩迪(Farhan Zaidi)也肯定凱普勒對巨人的貢獻，並聲明，「本季賽事在他的帶領下，讓巨人整體表現提升不少。我們也很開心能和他繼續合作，並在往後一起打造更強大的陣容。」
雖然凱普勒執教首年，只打出29勝31敗的成績，不過第二年馬上反彈，帶領巨人勇闖季後賽，並成為熱門奪冠球隊之一，雖最終與世界大賽無緣，不過帶隊表現外界有目共睹。在完成續約後他也開心表示，「很榮幸能繼續為巨人效勞，也感激過去兩年的經歷，我已做好準備和球隊一起迎接下個賽季。」
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