快訊

直播／張忠謀APEC暨經濟領袖會議會後記者會

大二代刀風波未熄！成大醫院再爆減薪「一年少50萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／拿金手套就送勞力士給教練 柯瑞亞再升級白金手套

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
金手套中的最高等級白金手套出爐，太空人柯瑞亞首度獲獎，亞瑞納多則是5連霸！ 截圖自大聯盟官方推特
金手套中的最高等級白金手套出爐，太空人柯瑞亞首度獲獎，亞瑞納多則是5連霸！ 截圖自大聯盟官方推特

金手套中的最高等級白金手套，今天得主出爐，太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）昨天才剛兌現拿金手套送勞力士的承諾，今天再收喜訊，在美聯脫穎而出；國聯則是紅雀隊三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）完成5連霸，超越鐵捕莫里納（Yadier Molina）的4座，成為史上獲得最多次白金手套的球員。

白金手套從2011年起設立，從金手套得主中進行球迷票選，並參照美國棒球數據協會（SABR）的守備統計數據產生。

亞瑞納多今年完成菜鳥年起連奪9屆金手套，成為史上第2人，再進一步於白金手套勝出，這個獎項從2017年起都高掛他的名字，但今年他是第一次以紅雀的身分獲獎。

美聯則由柯瑞亞生涯首度獲獎，感言中不僅感謝了隊友，還特別著墨板凳教練艾斯帕達（Joe Espada），原來在春訓時，他就與教練打賭，如果今年他能拿到生涯第一座金手套，就會買一只勞力士錶送他，「我昨天才剛拿勞力士給他，實現我說過的承諾。」

柯瑞亞透露，艾斯帕達拿到錶時，很開心也很激動，「他給了我一個大大的擁抱，他告訴我，過去幾年和我一起工作是莫大的喜悅。」柯瑞亞感性表示，「我真的很愛他，我知道他也同樣在乎、喜歡我，我很開心他昨天開車來我家，我正好可以拿禮物給他，那是他應得的，因為他讓我變得更好。」

柯瑞亞也提到，過去幾年有許多聲音建議他移往三壘，打擊或許可以獲得更大發揮，「我一直很自豪堅定留在游擊。」他也特別點名一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel），「有他在一壘接球，讓我的工作變得容易許多。」

亞瑞納多 紅雀

延伸閱讀

MLB／游擊好貨洋基幾乎全看了 凱許曼不在乎柯瑞亞的過去

MLB／美媒證實洋基已聯繫兩大游擊手 簽席格機率高於柯瑞亞

MLB／美媒評太空人報價太傷人 柯瑞亞訪紐約令洋基迷暴動

MLB／太空人開5年44億留人 FA大物柯瑞亞答應與否受矚目

相關新聞

MLB／拿金手套就送勞力士給教練 柯瑞亞再升級白金手套

金手套中的最高等級白金手套，今天得主出爐，太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）昨天才剛兌現拿金手套送勞力士...

MLB／大谷先追上一朗首奪銀棒獎 等待MVP放榜

「二刀流」大谷翔平的獎盃櫃再收納一座新獎盃，昨天在美聯指定打擊（ＤＨ）的位置上獲得銀棒獎，成為史上第二位贏得銀棒獎的日本...

MLB／布萊恩待價而沽 波拉斯吹捧：他好比是007史恩康納萊

「老大」布萊恩（Kris Bryant）於季後成為自由球員，而他的經紀人波拉斯（Scott Boras）目前正致力替自家球員談個好價碼，據《NBC Sports》報導，他將布萊恩比喻成007探員「龐德」，甚至說他是大聯盟界的史恩康納萊（Sean Connery），令在場記者滿頭問號。

MLB／洋基牛棚一大噩耗 布里頓明年回歸恐無望

想盡辦法重返世界大賽的洋基，明年球季的牛棚拼圖仍缺最重要一角，因為據《紐約郵報》報導，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）受訪時透露，今年動刀的牛棚大將布里頓（Zack Britton）下個賽季應該還「回不來」。

MLB／歷經兩度禁藥禁賽仍要拚 39歲卡諾冬季聯盟復出

大都會明星二壘手卡諾（Robinson Cano），先前因兩度觸發禁藥規範，而被勒令禁賽2021整個賽季。而據媒體報導，有望復出的卡諾，預計將出戰冬季棒球賽，也是在歷經一年的禁賽後首次亮相，不過，未來在大都會二壘手位置卻是岌岌可危。

MLB／「宇宙教士」重整步伐第一步 總管：搞好先發輪值

上個休賽季大肆補強的「宇宙教士」今年仍打出令人失望的賽季，例行賽戰績79勝83敗，無法與同分區的巨人和道奇分庭抗禮，據大聯盟官網報導，教士隊總管普瑞勒（AJ Preller）對此表示，這個休賽季的首要任務是解決先發投手輪值問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。