MLB／拿金手套就送勞力士給教練 柯瑞亞再升級白金手套

金手套中的最高等級白金手套，今天得主出爐，太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）昨天才剛兌現拿金手套送勞力士的承諾，今天再收喜訊，在美聯脫穎而出；國聯則是紅雀隊三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）完成5連霸，超越鐵捕莫里納（Yadier Molina）的4座，成為史上獲得最多次白金手套的球員。

白金手套從2011年起設立，從金手套得主中進行球迷票選，並參照美國棒球數據協會（SABR）的守備統計數據產生。

亞瑞納多今年完成菜鳥年起連奪9屆金手套，成為史上第2人，再進一步於白金手套勝出，這個獎項從2017年起都高掛他的名字，但今年他是第一次以紅雀的身分獲獎。

美聯則由柯瑞亞生涯首度獲獎，感言中不僅感謝了隊友，還特別著墨板凳教練艾斯帕達（Joe Espada），原來在春訓時，他就與教練打賭，如果今年他能拿到生涯第一座金手套，就會買一只勞力士錶送他，「我昨天才剛拿勞力士給他，實現我說過的承諾。」

柯瑞亞透露，艾斯帕達拿到錶時，很開心也很激動，「他給了我一個大大的擁抱，他告訴我，過去幾年和我一起工作是莫大的喜悅。」柯瑞亞感性表示，「我真的很愛他，我知道他也同樣在乎、喜歡我，我很開心他昨天開車來我家，我正好可以拿禮物給他，那是他應得的，因為他讓我變得更好。」

柯瑞亞也提到，過去幾年有許多聲音建議他移往三壘，打擊或許可以獲得更大發揮，「我一直很自豪堅定留在游擊。」他也特別點名一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel），「有他在一壘接球，讓我的工作變得容易許多。」