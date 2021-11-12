MLB／布萊恩待價而沽 波拉斯吹捧：他好比是007史恩康納萊

前小熊隊明星球員「老大」布萊恩（Kris Bryant）於季後成為自由球員，而他的經紀人波拉斯（Scott Boras）目前正致力替自家球員談個好價碼，據《NBC Sports》報導，他將布萊恩比喻大聯盟界的史恩康納萊（Sean Connery），令在場記者滿頭問號。

4度獲選明星賽、2016年曾與小熊一起破除「山羊魔咒」拿下世界大賽冠軍的布萊恩，今年季中被交易至巨人，並隨隊打入季後賽，而這也是他目前為止7年的大聯盟生涯裡第六度闖進季後賽。本週的大聯盟總管會議上，他的經紀人波拉斯給了他一個獨一無二的綽號。

「他有點像大聯盟裡的史恩康納萊。」波拉斯說。這番話讓在場棒球記者、作家相當困惑，有人立刻不解地表示「他沒那麼老」，但波拉回應：「那是種『印象』，想像一下大聯盟是好萊塢。」

史恩康納萊曾主演過007系列電影，是第一代詹姆斯龐德主角，已於去年過世，享壽90歲。布萊恩現年只有29歲，波拉斯以史恩康納萊做比喻，表達他還是神通廣大。

「他的守備位置多樣性是非常獨特的。他有『龐德』般的能力，可以創造出偉大的中心打線，越接近10越大賽越火熱。他是個『非凡紳士』。」波拉斯說。

現年29歲的布萊恩除了可擔任一、三壘手，還能勝任左、中、右外野手，就連游擊防線都有過守備紀錄。