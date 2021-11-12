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MLB／洋基牛棚一大噩耗 布里頓明年回歸恐無望
想盡辦法重返世界大賽的洋基，明年球季的牛棚拼圖仍缺最重要一角，據《紐約郵報》報導，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）受訪時透露，今年動刀的牛棚大將布里頓（Zack Britton）下個賽季應該還「回不來」。
布里頓在9月時接受TJ手術，凱許曼昨受訪時對他下個賽季的回歸持保留態度：「他有可能在最後階段回歸，但你很可能看不到他。」他也提到，無論發生什麼事，都會以球員的身體健康為優先。
布里頓在2019、2020賽季皆繳出低於2的防禦率，讓他獲得了明年的延長合約，而即使明年一整季都不出賽，33歲的布里頓仍可賺取1400萬美元（約新台幣元3億8955萬）年薪。
「失去布里頓很糟糕，那是種非常艱難的感受。」凱許曼說。
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