MLB／歷經兩度禁藥禁賽仍要拚 39歲卡諾冬季聯盟復出

大都會明星二壘手卡諾（Robinson Cano），先前因兩度觸發禁藥規範，而被勒令禁賽2021整個賽季。而據媒體報導，有望復出的卡諾，已先行在家鄉多明尼加冬季聯盟出賽，也是在歷經一年的禁賽後首次亮相，不過，未來在大都會二壘手位置卻是岌岌可危。

曾入選8次明星賽的卡諾，為洋基效力8年，並攜手奪得2009世界大賽冠軍。之後在2013和水手隊簽下10年2億4000萬美元的大約，不料卻在2018年被驗出禁藥遭禁賽處分，隨後被交易至大都會，但表現不盡理想，且在兩年半內再次使用禁藥被抓，2021賽季因此提前報銷。走完禁賽期的他先在多明尼加冬季聯盟復出，今天首戰繳出4支1的成績。

即將在明年重返大都會的卡諾，年薪預計2400萬美元，其中2000萬美元由大都會負責，剩餘的則交由前東家水手負擔。不過大都會也須審慎評估這名39歲的老將，歷經這麼久的禁賽時間，是否還能恢復往日身手，為球隊建功。報導也提到，假使國聯全面採用DH制度，將可能嚴重威脅卡諾在球隊的位置，畢竟陣中已有麥尼爾（Jeff McNeil）等好手，完全可以替補他的位置。

球隊總經理艾德森(Sandy Alderson)在採受媒體採訪時，特別說了卡諾未來在球隊定位，「可能在二壘，也可能在三壘，或者是DH(如果有的話)，這都要視他春訓的表現而定」。當然外界也不排除大都會將他釋出，以減少損失。