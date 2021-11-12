MLB／「宇宙教士」重整步伐第一步 總管：搞好先發輪值

上個休賽季大肆補強的「宇宙教士」今年仍打出令人失望的賽季，例行賽戰績79勝83敗，無法與同分區的巨人和道奇分庭抗禮，據大聯盟官網報導，教士隊總管普瑞勒（AJ Preller）對此表示，這個休賽季的首要任務是解決先發投手輪值問題。

「我們一直在尋找投手的深度──必須兼具數量和品質。」普瑞勒說，「我們有一些才華橫溢的年輕投手，接下來我們必須讓他們再向前邁出一大步，這樣他們才能真正成為站在大聯盟舞台的合適人選。」

教士在去年冬天找來了強投達比修有、史奈爾（Blake Snell）和馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）助陣，但陣中先發投手又一個個受傷，迫使教士讓季中交易來的維拉斯奎茲（Vince Velasquez）和前塞揚獎得主艾里耶塔（Jake Arrieta）擔任先發，不過，兩人先發的成績都不太理想，維拉斯奎茲主投12.2局失12分，賽季ERA 6.30；艾里耶塔先發4場，主投12.1局丟了15分，ERA高達10.95。

被球迷戲稱「五局塞揚」的史奈爾。 法新社

今年進行第二次TJ手術而缺席一整季的克里文格（Mike Clevinger）則可能在明年春季時回歸，教士陣中另一名強投拉梅特（Dinelson Lamet）也要視春訓情況才能決定是否重返先發輪值。

而去年被大聯盟評選為最佳投手新秀的戈爾（MacKenzie Gore），2021年賽季大部分時間都待在亞利桑那秋季聯賽和小聯盟。普瑞勒也對戈爾表示期待，他說：「他投球的尾勁很好，速度、投球質量等等，這對他來說是很棒的事情。我很想快點看到他站在場上投球，他對球賽有一定的宰制力。」