MLB／勇士連兩季4人獲選銀棒獎 寫史上第二紀錄

銀棒獎得主今日出爐，延續世界大賽冠軍的氣勢，勇士隊連兩季有4人獲此殊榮，寫下史上第二紀錄。

勇士隊無愧為世界大賽冠軍，銀棒獎5人上榜就有4人獲獎，分別為一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、二壘奧比斯（Ozzie Albies）、三壘手萊利（Austin Riley）、強投弗里德（Max Fried）。這是萊利和弗里德生涯第一座銀棒獎，而純血勇士人弗里曼則是連三年獲選。

在銀棒獎一壘手3連霸的弗里曼，和普荷斯(Albert Pujols)、高施密特(Paul Goldschmidt)平起平坐，成為獲獎最多次的一壘手。他在本季敲出180支安打、31轟、OPS為.896，也在本季達成生涯第二次完全打擊，成為勇士隊史第一人。

年輕重砲萊利本季179支安打、OPS.898兩數據傲視聯盟所有三壘手，33轟則是全隊第一，同時成為隊史名人堂球星瓊斯(Chipper Jones)後，再次有勇士三壘手拿下銀棒獎。

至於繼2019年後二度獲獎的奧比斯，本季106打點、30轟、OPS .799，三數據都排大聯盟前10名。而今年投出兩場完勝完封的佛里德，55個打數敲出15安打則是全聯盟投手第一(大谷視為打者)。

勇士連兩年都是4人得獎，追平洋基隊在1995年、2002年的紀錄，史上最多則是1980年共5人入選的紅雀隊。勇士上季獲選四人分別為弗里曼、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）與達諾德（Travis d'Arnaud）。

值得一提的是國聯有勇士4人獲獎，美聯藍鳥也有3名球員上榜相互輝映，二壘手塞米恩（Marcus Semien）一箭雙雕，生涯首獲金手套和銀棒獎。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則以22歲的年齡，成為隊史最年輕的銀棒獎與一壘手。本季首次入選明星賽的外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）則在外野2連霸。

此外剛宣布退休的巨人鐵捕波西(Buster Posey)，也在最後一年收下個人第5座銀棒獎，為生涯畫下完美句點。