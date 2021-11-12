快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

罷免林昶佐二階段連署初審出爐 「未達門檻」仍可補件

MLB／勇士連兩季4人獲選銀棒獎 寫史上第二紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊連兩年都有4人獲選銀棒獎，寫下史上第二多紀錄。 截圖自MLB Stats推特
勇士隊連兩年都有4人獲選銀棒獎，寫下史上第二多紀錄。 截圖自MLB Stats推特

銀棒獎得主今日出爐，延續世界大賽冠軍的氣勢，勇士隊連兩季有4人獲此殊榮，寫下史上第二紀錄。

勇士隊無愧為世界大賽冠軍，銀棒獎5人上榜就有4人獲獎，分別為一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、二壘奧比斯（Ozzie Albies）、三壘手萊利（Austin Riley）、強投弗里德（Max Fried）。這是萊利和弗里德生涯第一座銀棒獎，而純血勇士人弗里曼則是連三年獲選。

在銀棒獎一壘手3連霸的弗里曼，和普荷斯(Albert Pujols)、高施密特(Paul Goldschmidt)平起平坐，成為獲獎最多次的一壘手。他在本季敲出180支安打、31轟、OPS為.896，也在本季達成生涯第二次完全打擊，成為勇士隊史第一人。

年輕重砲萊利本季179支安打、OPS.898兩數據傲視聯盟所有三壘手，33轟則是全隊第一，同時成為隊史名人堂球星瓊斯(Chipper Jones)後，再次有勇士三壘手拿下銀棒獎。

至於繼2019年後二度獲獎的奧比斯，本季106打點、30轟、OPS .799，三數據都排大聯盟前10名。而今年投出兩場完勝完封的佛里德，55個打數敲出15安打則是全聯盟投手第一(大谷視為打者)。

勇士連兩年都是4人得獎，追平洋基隊在1995年、2002年的紀錄，史上最多則是1980年共5人入選的紅雀隊。勇士上季獲選四人分別為弗里曼、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）與達諾德（Travis d'Arnaud）。

值得一提的是國聯有勇士4人獲獎，美聯藍鳥也有3名球員上榜相互輝映，二壘手塞米恩（Marcus Semien）一箭雙雕，生涯首獲金手套和銀棒獎。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則以22歲的年齡，成為隊史最年輕的銀棒獎與一壘手。本季首次入選明星賽的外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）則在外野2連霸。

此外剛宣布退休的巨人鐵捕波西(Buster Posey)，也在最後一年收下個人第5座銀棒獎，為生涯畫下完美句點。

佛里曼

相關新聞

MLB／大谷翔平捧回銀棒獎成日本第2人 跟進朗神成就

19日的年度MVP開獎前，大谷翔平再抱回1座獎暖暖身，今天在美聯指定打擊的位置上獲得銀棒獎，成為史上第2位贏得銀棒獎的日...

MLB／游擊好貨洋基幾乎全看了 凱許曼不在乎柯瑞亞的過去

洋基隊爭取補強游擊，總經理凱許曼（Brian Cashman）今天證實，已與「幾乎全部」頂尖游擊手的經紀人碰面過，談到來...

MLB／球團還未談延長合約 賈吉先示愛：好想終生洋基

距離自由的時間越來越近，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）先一步示愛洋基，他表達「終生洋基」的期待，更說若能實...

MLB／勇士連兩季4人獲選銀棒獎 寫史上第二紀錄

銀棒獎得主今日出爐，延續世界大賽冠軍的氣勢，勇士隊連兩季有4人獲此殊榮，寫下史上第二紀錄。 勇士隊無愧為世界大賽冠軍，銀棒獎5人上榜就有4人獲獎，分別為一壘手佛里曼（Freddie Freema

2020大聯盟銀棒獎 完整得獎名單

銀棒獎今天放榜，大谷成為天使隊史第26位獲獎球員，在DH勝出更是隊史第1人；包括大谷在內，今年共有8人首度抱回銀棒獎。

MLB／勇士奪冠幸運物 彼德森「珍珠項鍊」先進駐名人堂

勇士強打彼德森（Joc Pederson）在季後賽配戴的珍珠項鍊，不只引起大批球迷的關注，掀起一波搶購熱潮，如今也將在紐約州棒球名人堂展示，到時球迷就可以近距離觀賞這條堪稱勇士奪冠的幸運物。 彼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。