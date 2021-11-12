2020大聯盟銀棒獎 完整得獎名單

勇士強打彼德森（Joc Pederson）在季後賽配戴的珍珠項鍊，不只引起大批球迷的關注，掀起一波搶購熱潮，如今也將在紐約州棒球名人堂展示，到時球迷就可以近距離觀賞這條堪稱勇士奪冠的幸運物。 彼

2021-11-11 18:20