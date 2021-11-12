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2020大聯盟銀棒獎 完整得獎名單

聯合新聞網 / 整理
大聯盟銀棒獎得主出爐。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟銀棒獎得主出爐。 截圖自大聯盟官方推特

2021年美國聯盟銀棒獎得主
位置
球員
所屬球隊
打擊率
全壘打
打點
得獎次數
去年得主
DH
大谷翔平
洛杉磯天使
0.257
46
100
1
克魯茲
捕手
培瑞茲
堪薩斯皇家
0.273
48
121
4
培瑞茲
一壘
小葛雷諾
多倫多藍鳥
0.311
48
111
1
阿布瑞尤
二壘
塞米恩
多倫多藍鳥
0.265
45
102
1
勒梅休
三壘
狄佛斯
波士頓紅襪
0.279
38
113
1
拉米瑞茲
游擊
波賈茲
波士頓紅襪
0.295
23
79
4
安德森
外野
赫南德茲
多倫多藍鳥
0.296
32
116
2
楚奧特
外野
賈吉
紐約洋基
0.287
39
98
2
赫南德茲
外野
穆林斯
巴爾的摩金鶯
0.291
30
59
1
希曼尼茲

2021年國家聯盟銀棒獎得主
位置
球員
所屬球隊
打擊率
全壘打
打點
得獎次數
去年得主
投手
弗里德
亞特蘭大勇士
0.273
0
5
1
歐蘇納
捕手
波西
舊金山巨人
0.304
18
56
5
達諾德
一壘
弗里曼
亞特蘭大勇士
0.300
31
83
3(3連霸)
弗里曼
二壘
奧比斯
亞特蘭大勇士
0.259
30
106
2
索拉諾
三壘
萊里
亞特蘭大勇士
0.303
33
107
1
馬恰多
游擊
塔提斯
聖地牙哥教士
0.282
42
97
2(2連霸)
塔提斯
外野
索托
華盛頓國民
0.313
29
95
2(2連霸)
索托
外野
哈波
費城費城人
0.309
35
84
2
貝茲
外野
卡斯特蘭諾斯
辛辛那提紅人
0.309
34
100
1
亞古納

多倫多 波士頓 舊金山 洛杉磯 華盛頓

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