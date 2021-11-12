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MLB／球團還未談延長合約 賈吉先示愛：好想終生洋基
距離自由的時間越來越近，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）先一步示愛洋基，他表達「終生洋基」的期待，更說若能實現將是美夢成真。
賈吉本季找回健康，全季出賽148場，貢獻39轟、98分打點，今天在美聯外野手的位置贏得銀棒獎，繼2017年的新人王賽季後再奪銀棒肯定。
身披洋基球衣敲出158轟，賈吉還能再穿這件球衣多久有疑問，他只剩明年為薪資仲裁年，2023年將取得自由球員資格，凱許曼近日被問到是否會與賈吉洽談延長合約，他的回答語帶保留，也證實目前尚未與賈吉的經紀人聊過延約。
凱許曼表示，「他是位特別的球員，這會是特別的案例，我無法預期或告訴你們接下來會怎樣，我只能說我們現在很高興能擁有他，這點是無庸置疑的。」
賈吉今天在線上訪問中表態「沒有比洋基更棒的地方」，他表示，這裡的球迷接納、對待自己的方式，讓他一點都不想離開，「那會是我的心願，我希望能終身作為洋基，你永遠都不知道未來會怎樣，但如果我有決定權，我會希望未來10年，我也能在洋基。」
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