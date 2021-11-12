MLB／游擊好貨洋基幾乎全看了 凱許曼不在乎柯瑞亞的過去

洋基隊爭取補強游擊，總經理凱許曼（Brian Cashman）今天證實，已與「幾乎全部」頂尖游擊手的經紀人碰面過，談到來自太空人隊、捲入偷暗號事件的柯瑞亞（Carlos Correa），凱許曼更直言他的過去不會是阻礙。

今年自由市場游擊手好貨滿架，除了柯瑞亞外，還有席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）、貝茲（Javier Baez）以及史托瑞（Trevor Story)。

凱許曼今天受訪談到補強游擊的進度，他表態：「不是全部，但幾乎都談過了。」他指出，需要了解的面向，不光是球員的開價，還包括他們對新球隊的期待、夢想，洋基能否成為他們及家人的舒適圈。

外界最關心的名字當然是柯瑞亞，太空人因被踢爆2017年違規偷暗號而成為過街老鼠，而洋基更被視為最大苦主之一。凱許曼對此回應，柯瑞亞確實在洋基鎖定的名單內，他在太空人的醜聞，不會成為洋基追逐柯瑞亞的阻礙。

凱許曼也提到，簽下頂尖游擊手並非唯一選項，洋基也在觀望透過交易補強，「你們都知道自由市場上有哪些人了，我們也會看看交易市場上有哪些可賣品，我不知道賣價在哪以及是否適合出手，這是我們現在必須評估的。」