MLB／大谷翔平捧回銀棒獎成日本第2人 跟進朗神成就

19日的年度MVP開獎前，大谷翔平再抱回1座獎暖暖身，今天在美聯指定打擊的位置上獲得銀棒獎，成為史上第2位贏得銀棒獎的日本球員，跟進2001、07、09年3度獲獎的鈴木一朗。

銀棒獎今天放榜，大谷成為天使隊史第26位獲獎球員，在DH勝出更是隊史第1人，大聯盟官網提到，「大谷史詩性的二刀流成績讓他成為本季最大話題，但先把他的投手成績放在一旁，再一次讚嘆他誇張的攻擊數據：46轟、100分打點、103分、26盜、整體攻擊指數（OPS）0.965。」

大聯盟銀棒獎得主出爐。 截圖自大聯盟官方推特

此外，加上今年的大谷在內，天使連續10年都有1名球員獲得銀棒獎，過去9年有8季是靠楚奧特（MIke Trout），唯一例外是2017年的厄普頓（Justin Upton），他在8月底才透過交易從老虎轉隊，在天使只打了27場比賽。

包括大谷在內，今年共有8人首度抱回銀棒獎，勇士投手弗瑞德（Max Fried）也是首度獲獎，已先鎖定金手套的他，不僅守備精彩，在打擊區上也很兇猛，本季敲出15支安打為全國聯投手之最，打擊率2成73、上壘率3成22。

另一位雙料上榜球員為藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien），在金手套、銀棒獎都是生涯首度獲獎，一箭雙鵰寫下初體驗。

銀棒獎完整名單如下

美聯

一壘：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）/藍鳥（1）

二壘：塞米恩（Marcus Semien）/藍鳥（1）

游擊：波賈茲（Xander Bogaerts）/紅襪（4）

三壘：狄佛斯（Rafael Devers）/紅襪（1）

捕手：培瑞茲（Salvador Perez）/皇家（4）

外野：赫南德茲（Teoscar Hernández）/藍鳥（2）、賈吉（Aaron Judge）/洋基（2）、穆林斯（Cedric Mullins）/金鶯（1）

指定打擊：大谷翔平/天使（1）

國聯

一壘：弗里曼（Freddie Freeman）/勇士（3）

二壘：奧比斯（Ozzie Albies）/勇士（2）

游擊：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）/教士（2）

三壘：萊里（Austin Riley）/勇士（1）

捕手：波西（Buster Posey）/巨人（5）

外野：索托（Juan Soto）/國民（2）、哈波（Bryce Harper）/費城人（2）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）/紅人（1）

投手：弗瑞德（Max Fried）/勇士（1）