MLB／勇士奪冠幸運物 彼德森「珍珠項鍊」先進駐名人堂

勇士強打彼德森（Joc Pederson）在季後賽配戴的珍珠項鍊，不只引起大批球迷的關注，掀起一波搶購熱潮，如今也將在紐約州棒球名人堂展示，到時球迷就可以近距離觀賞這條堪稱勇士奪冠的幸運物。

彼德森總是能在關鍵時刻挺身而出，在國聯分區系列賽，關鍵第三戰轟出三分砲，助勇士搶下聽牌優勢，隨後在國聯冠軍賽迎戰道奇，也轟出一發全壘打，讓勇士離世界大賽愈來愈近。兩度代打都開轟，也被球迷稱為「10月先生」，所配戴的珍珠項鍊也一炮而紅。

據報導，彼德森配戴的那條珍珠項鍊，不幸壞掉了，得知消息的珠寶商也特地飛往亞特蘭大提供新的一條。隨後在封王遊行中，彼德森也發送多條珍珠項鍊給現場球迷，將現場氣氛炒到最高點。如今將展示於名人堂，球迷也能近距離一賭神奇幸運物的風采。

名人堂也在官方推特釋出收到珍珠項鍊的開箱影片。