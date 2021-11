MLB／勇士奪冠幸運物 彼德森「珍珠項鍊」先進駐名人堂

勇士強打彼德森(Joc Pederson)在季後賽配戴的珍珠項鍊,不只引起大批球迷的關注,掀起一波搶購熱潮,如今也將在紐約州棒球名人堂展示,到時球迷就可以近距離觀賞這條堪稱勇士奪冠的幸運物。

彼德森總是能在關鍵時刻挺身而出,在國聯分區系列賽,關鍵第三戰轟出三分砲,助勇士搶下聽牌優勢,隨後在國聯冠軍賽迎戰道奇,也轟出一發全壘打,讓勇士離世界大賽愈來愈近。兩度代打都開轟,也被球迷稱為「10月先生」,所配戴的珍珠項鍊也一炮而紅。

據報導,彼德森配戴的那條珍珠項鍊,不幸壞掉了,得知消息的珠寶商也特地飛往亞特蘭大提供新的一條。隨後在封王遊行中,彼德森也發送多條珍珠項鍊給現場球迷,將現場氣氛炒到最高點。如今將展示於名人堂,球迷也能近距離一賭神奇幸運物的風采。

名人堂也在官方推特釋出收到珍珠項鍊的開箱影片。

Unboxing some pearly cargo from @yungjoc650 and @Braves 📦 pic.twitter.com/0vva2jagei