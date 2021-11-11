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MLB／勇士奪冠幸運物 彼德森「珍珠項鍊」先進駐名人堂

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士彼德森奪冠寶物珍珠項鍊送到棒球名人堂展示。 法新社
勇士彼德森奪冠寶物珍珠項鍊送到棒球名人堂展示。 法新社

勇士強打彼德森（Joc Pederson）在季後賽配戴的珍珠項鍊，不只引起大批球迷的關注，掀起一波搶購熱潮，如今也將在紐約州棒球名人堂展示，到時球迷就可以近距離觀賞這條堪稱勇士奪冠的幸運物。

彼德森總是能在關鍵時刻挺身而出，在國聯分區系列賽，關鍵第三戰轟出三分砲，助勇士搶下聽牌優勢，隨後在國聯冠軍賽迎戰道奇，也轟出一發全壘打，讓勇士離世界大賽愈來愈近。兩度代打都開轟，也被球迷稱為「10月先生」，所配戴的珍珠項鍊也一炮而紅。

據報導，彼德森配戴的那條珍珠項鍊，不幸壞掉了，得知消息的珠寶商也特地飛往亞特蘭大提供新的一條。隨後在封王遊行中，彼德森也發送多條珍珠項鍊給現場球迷，將現場氣氛炒到最高點。如今將展示於名人堂，球迷也能近距離一賭神奇幸運物的風采。

名人堂也在官方推特釋出收到珍珠項鍊的開箱影片。

紐約 珠寶

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