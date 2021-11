MLB／美媒爆秋信守想回大聯盟 韓媒指是錯誤訊息

據《波士頓環球報》報導,曾有16年旅美經歷、今年回到自己家鄉為韓職SSG登陸者效力的球星秋信守,表態明年想重返大聯盟舞台,前提是能獲得保障約。不過這則訊息稍後遭到韓媒糾正是錯誤報導。

曾在大聯盟效力過4支隊伍的秋信守,在2015年創下首位在大聯盟打出完全打擊的亞洲選手,也於2018年首次入選明星賽。今年他回到韓國,並與韓職SSG登陸者簽下一年240萬美元的合約。當時他表示雖然還有條件不錯的大聯盟球隊合約,但希望有機會在家人面前打球才返國。

秋信守大聯盟生涯或許就此結束,不過近期似乎出現了一些變數。據《波士頓環球報》記者史皮爾(Alex Speier)推特上爆料,這位韓籍外野手希望明年能重返大聯盟,目前有幾支小聯盟對他感到興趣並提出報價,不過報導也點出,除非得到一份有保障的大聯盟合約,否則他可能會繼續留在韓職。

秋信守本季在韓職表現出色,在580打席中敲出21轟,打擊三圍0.265/.409/.451的成績,保送率17.9%和三振率21.2%,整體攻擊指數0.860,在超過300打席的74名打者中排第12名。

然而即使秋信守證明自己還有一定實力,但是否能如望重返大聯盟仍有待觀察。文末指出,秋信守在遊騎兵後期愈來愈容易被三振,防守也低於聯盟水準,除非國聯之後也引進指定打擊制度,才有機會獲得更多球隊關注。

不過這則訊息很快遭到韓媒《Yonhap News》糾正,記者Jeeho Yoo轉貼史皮爾的推特,澄清秋信守並非自由球員,同時上週才告知媒體尚未決定要繼續打球或退休,也沒有提到想重返大聯盟的想法。

Choo is not a free agent. The SSG Landers in the KBO still hold his rights. According to the Landers, Choo has never mentioned anything about returning to MLB. Choo told Korean media last weekend he will discuss with his family whether he'll be back in KBO in 2022 or retire. https://t.co/vuvcFzrYXo