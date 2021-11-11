MLB／美媒爆秋信守想回大聯盟 韓媒指是錯誤訊息

據《波士頓環球報》報導，曾有16年旅美經歷、今年回到自己家鄉為韓職SSG登陸者效力的球星秋信守，表態明年想重返大聯盟舞台，前提是能獲得保障約。不過這則訊息稍後遭到韓媒糾正是錯誤報導。

曾在大聯盟效力過4支隊伍的秋信守，在2015年創下首位在大聯盟打出完全打擊的亞洲選手，也於2018年首次入選明星賽。今年他回到韓國，並與韓職SSG登陸者簽下一年240萬美元的合約。當時他表示雖然還有條件不錯的大聯盟球隊合約，但希望有機會在家人面前打球才返國。

秋信守大聯盟生涯或許就此結束，不過近期似乎出現了一些變數。據《波士頓環球報》記者史皮爾(Alex Speier)推特上爆料，這位韓籍外野手希望明年能重返大聯盟，目前有幾支小聯盟對他感到興趣並提出報價，不過報導也點出，除非得到一份有保障的大聯盟合約，否則他可能會繼續留在韓職。

秋信守本季在韓職表現出色，在580打席中敲出21轟，打擊三圍0.265/.409/.451的成績，保送率17.9%和三振率21.2%，整體攻擊指數0.860，在超過300打席的74名打者中排第12名。

然而即使秋信守證明自己還有一定實力，但是否能如望重返大聯盟仍有待觀察。文末指出，秋信守在遊騎兵後期愈來愈容易被三振，防守也低於聯盟水準，除非國聯之後也引進指定打擊制度，才有機會獲得更多球隊關注。

不過這則訊息很快遭到韓媒《Yonhap News》糾正，記者Jeeho Yoo轉貼史皮爾的推特，澄清秋信守並非自由球員，同時上週才告知媒體尚未決定要繼續打球或退休，也沒有提到想重返大聯盟的想法。