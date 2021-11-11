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MLB／痛批大聯盟擺爛文化盛行 波拉斯：勇士因此奪冠

聯合新聞網 / 綜合報導
波拉斯直指，勇士就是用低成本去換取那些擺爛球隊好手，才贏得世界大賽冠軍。 法新社
波拉斯直指，勇士就是用低成本去換取那些擺爛球隊好手，才贏得世界大賽冠軍。 法新社

王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）痛批大聯盟制度詬病，並直言因這項弊病，導致有一半的隊伍呈現擺爛通病，以用來換取明年更好選秀權，並不諱言說，「今年勇士隊得以抱回的世界大賽冠軍，也是因此得利才換來的。」

大聯盟協會與球員工會在新版集體談判協議上一直難以達成共識，將可能面臨1995年來首次罷工封館。波拉斯也在記者會上表明支持球員工會，要求必須即刻做出修改，並氣憤比喻目前的制度，「就像在復活節送上爛雞蛋一樣」，大部分球隊如果沒有季後賽希望就缺少求勝慾，甚至提前認輸。

波拉斯諷刺說，因勇士在7月進行一系列的交易，才能從例行賽勝率最低的球隊中一舉摘下世界大賽冠軍的王冠，「在一個月前冠軍其實就呼之欲出了」，也點出制度的弊病，「在交易截止日前，勝率還少於五成的勇士，在季中經過幾筆低成本交易後，卻改變了整個球隊和賽季。」他直指，大聯盟規定，交易大限前勝率低於五成的球隊，可透過交易換取那些已經開始擺爛球隊的球員，他並表示，「這樣對在季前花費大手筆簽下明星選手，還有在例行賽贏得100多場的球隊非常的不公平。」

波拉斯表示這項陋習，應歸咎於2012版的勞資協議，除了調整了基本薪資上限外，成績較差的球隊也可以透過季中幾筆交易，取得未來更多的選秀順位。小熊隊和太空人隊就是利用這種交易弊病，換取世界大賽冠軍，導致其他球隊也紛紛效仿，來增加明年選秀權的優勢。這種制度，導致大聯盟有一半的隊伍都沒有動力再去贏得勝利，寧願交易球隊中表現不錯的球員，來換取幾年後晉級世界大賽的門票。

波拉斯 太空人 薪資 罷工 記者會

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