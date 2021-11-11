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MLB／勞資協議喬不攏 球員下季可能走向罷工

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
因新版勞資協議至今仍喬不定，美職休賽期還是吵得沸沸揚揚，據內部人士透露，未來可能走向罷工。(photo from wikimedia)
因新版勞資協議至今仍喬不定，美職休賽期還是吵得沸沸揚揚，據內部人士透露，未來可能走向罷工。(photo from wikimedia)

MLB本季賽季結束，但休賽季的「首戰」才剛要打響！本週將舉行休賽季的冬季會議，是每年例行性由各隊總管與經紀人出席討論的會議，而今年據傳會議將寸步難行，舊版的勞資協議將在今年底到期，但針對新版的豪華稅門檻和最低薪資仍談不攏。著名經紀人波拉斯還指出，近年來擺爛隊伍過多，必須遏止求敗爭選秀靠前輪次的歪風，這種「反坦」規則也難訂。

冬季會議將討論交易

美職賽季雖然告終，但休賽期新聞還是引發關注，首先是美職一年一度的冬季會議將在本週揭開序幕，過往冬季會議都是討論重要議案（如今年的投手使用外部物質事件），且因各隊球團總管和經紀人都在座，不可避免也會討論交易、自由球員簽約等熱門話題。但本次冬季會議還有個難以達成的重任：定下新版勞資協議。

舊版勞資協議於2016年簽訂，其規定了豪華稅門檻以及最低薪資，效期是5年，代表將在今年12月1日到期，而據《Bleacher Report》報導，球員工會和球團要達成共識難度很高，這從今年初就一直商討，但始終無果，冬季會議可能會被列入待討論事項。

該文補充有內幕人士指出，癥結點還是不變，雙方對新版的豪華稅門檻、最低薪資喬不攏，球員工會不願意門檻和薪資下調，他認為，未來2個半月會是「痛苦、又無建樹的時光」，新賽季的美職很可能遇上26年來首度的罷工，畢竟在勞資協議遲遲未出台的情況下，不知道薪資門檻，讓球團恐不會輕易與球員簽訂合約，可預見成群球星遲遲等待下家的情況，賽季很可能受到拖延。

懲罰擺爛的隊伍

《CBS體育網》報導，除了新版勞資協議喬不定以外，記者還訪問到大咖經紀人、綽號吸血鬼經紀人的波拉斯，這位旗下擁有大部分球星的經紀人認為，近幾年大聯盟擺爛球隊太多，前110年的棒球歷史只有一季有4隊輸超過一百場，而近3年來就出現2季（19與本季），這種歪風應該被懲罰。

波拉斯指出，爛隊應該思考如何重建，而非一直不掏錢投入，刻意擺爛爭奪好的選秀籤，選下好選手、培養成巨星再交易，這是讓球賽競爭程度下降的原因，他呼籲今年會議也得針對擺爛隊伍制定「反坦規則」，考慮收回擺爛就能獲得好籤的權利。

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