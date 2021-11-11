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MLB／美媒證實洋基已聯繫兩大游擊手 簽席格機率高於柯瑞亞

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒證實洋基已與市場上兩大游擊手聯繫，而官網認為席格被簽下的機率高於柯瑞亞。 法新社
美媒證實洋基已與市場上兩大游擊手聯繫，而官網認為席格被簽下的機率高於柯瑞亞。 法新社

今年自由市場投後兩大游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）和席格（Corey Seager），無疑是各個球隊爭先恐後想要網羅的戰力之一。早就透露要補強游擊的洋基，今日被美媒證實就是與這兩位的經紀人接洽，官網則認為左打的席格被簽下的機率較大。

洋基隊總經理凱許曼(Brian McGuire Cashman)，在總經理會議中向記者表明，目前當務之急就是補強游擊手，昨日也爆出已與兩名經紀人會面，而《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）今日也發推特證實，洋基就是和市場上最大咖的柯瑞亞與席格的經紀人聯絡。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）也同步報導，洋基確實致力於在自由市場簽下以席格、柯瑞亞為首的頂尖游擊手。

同為27歲的席格和柯瑞亞，在本季都繳出不俗的表現。曾拿下新人王和銀棒獎的席格，本季打擊率.306，敲出16轟和57分打點，OPS為.915。以選秀狀元身分加盟太空人的柯瑞亞，本季打擊率0.279，也有26轟、92打點，OPS為.850的成績。

事實上本季是游擊手自由市場大年，除了上述這兩人外，還有洛磯的史托瑞、藍鳥的塞米恩與大都會的貝茲共五人待價而沽，不過官網指出目前仍不清楚洋基是否有計畫聯繫這三人，也也不確定洋基在席格與柯瑞亞間會偏好誰。不過擁有左打優勢的席格，對於團隊中大部分都是右打的洋基有較大的幫助。而效力太空人的柯瑞亞曾捲入作弊醜聞，也讓洋基需要審慎評估簽下他的後果，可能會引起洋基球迷不滿。

太空人 醜聞 波登

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