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MLB／連兩季成薪水小偷 37歲的漢默斯明年還想投

聯合新聞網 / 綜合報導
左投老將漢默斯連兩季成為薪水小偷，這回喊話2022要續投，還有球隊願意賭一把嗎？ 歐新社
左投老將漢默斯連兩季成為薪水小偷，這回喊話2022要續投，還有球隊願意賭一把嗎？ 歐新社

左投老將漢默斯（Cole Hamels）連續兩季都因傷提前報銷，這兩年合計只投了一場，成為名符其實的「薪水小偷」。不過據美媒報導，這名前世界大賽MVP仍期望在2022賽季重返戰場，就看有沒有球隊願意再賭一把。

漢默斯在2020年以1年1800萬美元合約披上勇士戰袍，但僅出賽一場就因肩傷缺席整季賽事。維持自由身直到今年8月，才又與道奇簽下一年100萬美元的合約，不過這回一場都沒投就再次因傷報銷，但兩年已賺進1900萬美元。

然而這名37歲的老將還不打算退休，根據《MLBTR》報導指出，如果漢默斯能在測試會上證明自己已恢復健康，還是有可能吸引到不少球隊的關注，以買張福袋的心態投資。

漢默斯曾在2008年幫助費城人奪下世界大賽冠軍，在當年也獲得世界大賽MVP的殊榮。他最後一次完整球季是餘2019年在小熊隊投了141.2局，防禦率是不差的3.81。他生涯以耐投聞名，在2020年前扣除菜鳥年外最低也有24場先發，因此若真的恢復健康，預期有意補強的球隊還是會願意花時間評估這名昔日強投的狀態。

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