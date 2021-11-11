MLB／年度最佳後援獎出爐 釀酒人海德3度獲選史上第一人

大聯盟年度最佳後援獎今天揭曉，國家聯盟由釀酒人隊海德（Josh Hader）獲獎，美國聯盟則是白襪隊漢崔克斯（Liam Hendriks）奪得此榮譽。

最佳後援獎自2014年起頒發，海德成為第一位三度獲獎的球員，他在2018、2019年都曾獲選，去年則是隊友威廉斯（Devin Williams）拿下。

海德今年繳出生涯最佳的1.23防禦率，整季拿下34次救援成功，被打擊率1成26是大聯盟後援投手最佳，被上壘率0.84僅次於漢崔克斯。

漢崔克斯連續兩年拿下美聯最佳後援，不過去年仍效力於運動家隊，今年與白襪隊簽下3年5400萬美元的合約，表現符合高身價。

漢崔克斯今年防禦率2.54，被上壘率0.73是全大聯盟出賽至少45場的後援投手中最佳，38次救援成功則是美聯最多。