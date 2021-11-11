MLB／大谷想出走？ 經紀人闢謠：他在天使非常愉快

日本球星大谷翔平是今年美國職棒大聯盟（MLB）最有價值球員的熱門人選，但球隊戰績不佳，外界猜測大谷有意轉往強隊發展，對此經紀人今天表示「大谷待在天使非常愉快」。

大聯盟各隊總經理會議在南加州舉行，大谷翔平經紀人巴雷羅（Nez Balelo）接受媒體訪問時，談到與洛杉磯天使總經理米納希安（Perry Minasian）交談情形。無論球隊或經紀人一致避談合約。

大谷翔平在球季結束之前，拋出「想贏」言論，諸如「我喜歡這支球隊…但我更想贏球」，被媒體解讀為向天使隊提出警告，意指大谷在天使待到2023年球季結束之後，會想要去一支戰績更好的球隊。

面對這樣的態勢，經紀人巴雷羅今天發言似乎為球隊說話。他說，相信天使總經理正在努力，把天使隊打造成一支有競爭力的隊伍，「他把全部的心思都放在這個目標，我認為這很棒」。

大谷經紀人說，希望天使在這個休季期間，能網羅到幾個屬意的球員，補強這支球隊，為球隊既有的戰力加值，「他們戰力已很接近一支具有競爭力的球隊，他們只需要再做一點努力、保持全員健康，因為他們已經很接近了」。

天使連7年沒打進季後賽，不只自家球迷失望，也令整個棒球界的球迷失望。因為戰績不佳，天使陣中頂級球星楚勞特（Mike Trout）多年沒有季後賽機會，現在又多了大谷翔平另一個MVP等級球員。

大谷翔平2022年球季以550萬美元（新台幣1.5億元）年薪為天使打球，2023年在天使取得薪資仲裁資格，預計2024年成為自由球員。

天使是否提前端出延長合約，延續大谷這4年為球隊創造的全球關注度，目前球隊方面與經紀人都保持沉默，避談合約話題。