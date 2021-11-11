MLB／大谷翔平All-MLB Team入圍兩項 史上第一次

大聯盟今天公布大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）票選入圍名單，天使隊日籍好手大谷翔平一人占兩個缺，同時入選先發投手及指定打擊，也是該名單史上第一次出現一人入圍兩項。

大聯盟自2019年開始票選年度最佳陣容，其中球迷投票占50%，專家投票占50%，根據球員該年表現，選出5名先發投手、2名後援投手、3名外野手以及包括指定打擊在內其他位置各1人，區分為第一、第二隊，今年結果將在11月24日公布。

大谷翔平今年展現大聯盟百年難得一見的投打二刀流身手，打擊上有著46轟、100分打點、26次盜壘，投球上也有9勝2敗、防禦率3.18、156次三振，成為此名單票選3年來第一位同時入圍兩項的球員。

道奇隊無愧「宇宙」稱號，入選10人是大聯盟球隊最多，只缺二壘手就全位置集齊，白襪隊9人排名第二，其中投手就占了5人。