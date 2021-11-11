MLB／大谷翔平會簽延長合約？雙方會面內容不外洩

日籍好手大谷翔平是否會與天使隊簽下延長合約？大谷經紀人巴列羅（Nez Balelo）與天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）昨日會面，但雙方不願透露此事，巴列羅只說：「天使會朝贏球方向打造。」

大谷翔平今年在投打兩端的表現，成為美聯MVP最熱門人選，明年年薪550萬美元，後年將取得薪資仲裁資格，天使隊對於旗下大咖球星多半傾向提供延長合約綁人。

昨天在冬季會議上，球團方與大谷代表相見，梅納西三緘其口，僅說：「大谷還在合約中，我不能透露談判內容，但我們很開心能有他在球隊，只能這麼說。」

巴列羅則表示，「我們不能透露合約或延長合約，這是公司政策，但我能說的是，天使是很好的球團，大谷在天使隊也很開心，就看看結果如何吧。」

大谷翔平在季末針對延長合約曾表示，自己關心的是能否贏球，也對簽下延長合約抱持開放態度，巴列羅今天表示，梅納西目前的方向，正是要準備好一支具有競爭力的球隊，「希望他瞄準的球員能夠順利簽下，幫助球隊變得更強。」