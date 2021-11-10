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MLB／才剛執行球隊選擇權 白襪就想交易終結者金布洛爾？

聯合新聞網 / 綜合報導
白襪才剛執行完陣中超級終結者金布洛爾明年選擇權，竟然又傳出打算拿他尋求交易。 歐新社
白襪才剛執行完陣中超級終結者金布洛爾明年選擇權，竟然又傳出打算拿他尋求交易。 歐新社

白襪才剛執行完陣中超級終結者金布洛爾(Craig Kimbrel)明年選擇權，竟然又傳出打算拿他尋求交易，這樣令人匪夷所思的決定引發熱議，對此總管哈恩（Rick Hahn）今天站出來澄清狀況。

白襪在今年季中交易截止前，將陣中年輕的大物二壘手馬德里格爾（Nick Madrigal）送到小熊，換來終結者金布洛爾，儘管轉隊後表現不如預期，日前白襪仍決定執行他下個賽季1600萬美元的球隊選擇權，但現在球隊又傾向將他放上交易平臺上。

哈恩表示，「我們認為他是一個很有潛力的後援投手，在他職業生涯大部分的時間也都能看的出來，但顯然去年他的狀況並沒有達到我們預期，所以也許我們使用他們的方式不對。」

哈恩再補充，「我們會重新衡量兩邊的利弊，究竟是找到他的使用說明書，或是尋求更好的交易可能，我們也有和他談過很多次，他是一個渴望贏球的球員。」

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