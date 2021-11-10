MLB／運動家打算重建 計畫拍賣陣中主砲、王牌投手

運動家在今年無緣季後賽後，目前有消息指出他們計畫進入重建期，考慮將陣中幾名主力放上交易檯面，其中包括當家主砲歐森（Matt Olson）以及三大先發投手巴塞特（Chris Bassitt）、蒙塔斯（Frankie Montas）與米納亞（Sean Manaea）。

運動家今年賽季團隊薪資超過1億美元，已比過去幾季的3700萬美元多出超過一倍，球團目前希望下個賽季直接把預算砍半，將團隊薪資縮減至全聯盟最低的5000萬美元。不過若要達成這個目標，運動家勢必得開始準備拍賣對上值錢的球員，目前有消息指出洋基對於交易運動家重砲一壘手歐森的意願極高。

除此之外，運動家王牌巴塞特若放上交易檯面應該也會吸引不少球隊，他本季表現十分亮眼，繳出12勝4敗、防禦率3.15成績，並寫下生涯首度入選明星賽的成就，而另一名投手蒙塔斯估計也會很搶手，本季奪下13勝9敗、防禦率3.37、飆出207K，多項數據創下個人生涯新高。

談到球隊預算問題，運動家總管福斯特（David Forst）表示，「目前還沒有一個明確的方向，仍在跟老闆費雪（John Fisher）溝通的階段，不過看看我們過去的表現，有3至4年打進季後賽(按：直到本季才終止連3年打進季後賽)，因此我們意識到，現有陣容已到瓶頸，該是重新考量球隊下一步的時候了。」